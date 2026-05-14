Адресите без ток днес във Варна и региона

На 14 май, днес, поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 14:00 ч. до 16:30 ч. в района на гр. Варна - ул. "Андрей Сахаров" № 11Б вх.1 и вх.2.

От 11.05.2026 г. до 15.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 16:30 ч. в района на гр. Варна Част от м-ст Манастирски рид, електрозахранени от МТП 592.

На14.05.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - кв. Възраждане.

На 14.05.2026 г. поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 10:00 ч. в района на гр. Варна, Ул.Дубровник – 7,8, ; Ул.Виолетка- 8,25 ; Ул.Дилянка ,кв.Изгрев -16,22 ; М-ст Изгрев -2181,2269,3923,2611 ,3408,608,808,830,; М-ст Кемер Дере – 3,6,8,12,13,16,2662,2778,28,300,301 ; М-ст Папаз Чаир - 2528,292,302,306.

На 14.05.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Снежина, с. Равна, с. Неново, с. Черковна, с. Овчага, с. Градинарово и в района на МТП Вилна зона Провадия и МТП Фазанария, с. Черноок, с. Кривня, с. Славейково, с. Китен и в района на МТТ Глобул Дългопол и МТП Дивес Блъсково.

На 14.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на с. Тополи - ул. Стоян Буйнов, ул. Коево, ул. Георги Янев, ул. Тракийска, ул. Райко Панчелиев, електрозахранени от ТП 15.

На 14.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Николаевка – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

На 14.05.2026 г. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Михалич, с. Искър.

На 14.05.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Тръстиково, с. Разделна - ТП 8 и ТП 11.

От 14.05.2026 г. до 15.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

От 14.05.2026 г. до 15.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Житница – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 14.05.2026 г. до 15.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Кривня – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редуват поетапното изключване на отделните клонове НН ,така че да не лишават всички клиенти.От 14.05.2026 г. до 15.05.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 8:45 ч. и от 16:30 ч. до 16:45 ч. в района на с. Господиново, с. Юнец, с. Рудник.

На 14.05.2026 г. поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Разделна.

На 14.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Бозвелийско – клиентите, електрозахранени от ТП 5. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 14.05.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 8:00 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. врайона на с. Ветрино, с. Добротич, с. Момчилово, с. Средно сел.

На 14.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Блъсково.

На 14.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 16:30 ч. в района на гр. Бяла - къмпинг Луна, ретранслатор на операторите, комплекс Pines Beach Resort, пречиствателна станция на гр. Бяла ,всички клиенти, намиращи се в района на къмпинг Луна.

