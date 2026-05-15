Адресите без ток днес във Варна и региона

На 15 май, днес, поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 16:00 ч. в района на гр. Варна - ул. Орлово гнездо, електрозахранена от ТП 388.

На 15.05.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 14:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - улиците: Цар Иван Шишман, Параскева Николау, Архимандрит Панарет, Йоан Екзарх, Граф Игнатиев, Приморски, Сан Стефано, Епископ Константин.

На 15.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 16:30 ч. в района на гр. Варна Част от м-ст Манастирски рид, електрозахранени от МТП 592.

На 15.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:30 ч. до 16:30 ч. в района на гр. Варна - м-ст Ален мак – в района около ул. Янко Славчев, ул. Цаню Цанев и жилищен комплекс Тригор.

На 15.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 16:30 ч. в района на с. Просечен, с. Калиманци, ВС Калиманци - летище, маслобойна, с. Левски, с. Изгрев.

На 15.05.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 8:30 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до 16:30 ч. в района на с. Ветрино, гр. Девня, с. Неофит Рилски.

На 15.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Медовец – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

На 15.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

На 15.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Житница – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 15.05.2026 г. поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Гроздьово – клиентите, електрозахранени от ТП 7.

На 15.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Войводино – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 15.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Петров дол– клиентите, електрозахранени от ТП 2.

На 15.05.2026 г. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Неофит Рилски –ТП 2 , МТП 5 и МТП 6.

На 15.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Кривня – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редуват поетапното изключване на отделните клонове НН ,така че да не лишават всички клиенти.

На 15.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Христо Ботев, ул. Христо Михайлов, ул. Георги Бенковски, ул. Малчика, ул. Лиляна Димитрова, ул. Тервел, ул. Климент, ул. Антон Иванов, поликлиника и централен площад Дългопол, електрозахранени от ТП 10.

На 15.05.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 8:45 ч. и от 16:30 ч. до 16:45 ч. в района на с. Господиново, с. Юнец, с. Рудник.

На 15.05.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до 16:30 ч. в района на с. Кипра, с. Чернево.

На 15.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 16:30 ч. в района на с. Близнаци – ул. Искър, ул. Струма, ул. Места, ул. Ропотамо, ул. Марица, ул. Осъм, ул. Въча, ул. Тунджа, ул. Места, електрозахранени от ТП 2 Долен Близнак.

