Адресите без ток днес във Варна и региона

Пиксабей

На 18 май, днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - кв. Бриз, м-ст Свети Никола, м-ст Акчелар, ул. 106-та, ул. Илия Пенев, ул. Стоян Бъчваров и ул. Д-р Максим Караденев, електрозахранени от ТП 1938.

На 18.05.2026 г., от 9:00 ч. до 12:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - ул. Тодор Димов 38.

На 18.05.2026 г., от 12:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - м-ст Евксиноград на ул. 15-та, ул. 18-та, ул. 19-та, ул. 20-та и част от ул. 1-ва, електрозахранени от КТП 1705.

В периода 18.05.2026 г. - 22.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Житница.

На 18.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Падина.

На 18.05.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Житница и ВС 34 Фекални води Девня.

На 18.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Тръстиково – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 18.05.2026 г. - 22.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Девня – кв. Повеляново – МТП МТЕЛ Повеляново.

В периода 18.05.2026 г. - 22.05.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Девня – кв.Повеляново.

На 18.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Константиново - клиентите, електрозахранени от ТП 4.

В периода 18.05.2026 г. - 22.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Землището на с. Неофит Рилски – клиентите, електрозахранени от КТП 26.

В периода 18.05.2026 г. - 22.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Дръндар.

В периода 18.05.2026 г. - 22.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Михалич – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

На 18.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Боряна, с. Сладка вода.

На 18.05.2026 г., от 9:00 ч. до 12:00 ч., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Медовец, с. Камен дял, с. Партизани, с. Лопушна, с. Поляците и в района на ТП Кариера Партизани.

На 18.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия – ул. Дунав,ул. Иван Вазов, ул. Георги Димитров, ул. Граф Игнатиев, ул.Цар Освободител, ул.Патриарх Евтимий и централен площад, сграда на община Провадия, електрозахранени от ТП 25.

В периода 18.05.2026 г. - 22.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 18.05.2026 г. - 19.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Медовец – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

В периода 18.05.2026 г. - 19.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Провадия.

В периода 18.05.2026 г. - 19.05.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Кривня – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редуват поетапното изключване на отделните клонове НН ,така че да не лишават всички клиенти.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!