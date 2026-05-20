Адресите без ток днес във Варна и региона

На 20 май, днес, поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 13:00 ч. в района на гр. Варна - карето, заключено между бул. 8-ми Приморски полк , ул. Никола Вапцаров , бул. Княз Борис , бул. Чаталджа.

На 20.05.2026 г. поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 16:30 ч. в района на гр. Варна - ул. Баба Рада 8, 10, 14, 16, 18, ул. Двадесет и седми юли 4, 10, 12, 14, 16, 18, ул. Екзарх Йосиф 1, 7, ул. Михаил Колони 17, ул. Сливница 15, Стефан Богориди 3, 5, ул. Стефан Караджа 2, 4, 6, 7, 9, 10, ул. Стефан Стамболов 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 24, електрозахранени от ТП 1121.

На 20.05.2026 г. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - м-ст Акчелар и м-ст Руските окопи, ул. Евгени Бакалов, ул. Григор Вачков, ул. Иван Пожарски и ул. Климент Денчевелектрозахранени от ТП 997.

На 20.05.2026 г. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 13:00 ч. в района на гр. Варна - бул. 8-ми Приморски полк“ № 122 А,Б,В , №128 ; ул. Найден Геров № 35,37,46,48 ; ул. Любен Каравелов № 69 ,75,77 ; ул. Княз Николаевич №44 ; ул. Добри Войников №10, 12, 29, 31, 33, 35, 37, ул. Васил Друмев, ул. Кап. Рончевски.

На 20.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Кривня – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редуват поетапното изключване на отделните клонове НН ,така че да не лишават всички клиенти.

На 20.05.2026 г. поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Кракра.

От 20.05.2026 г. до 22.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Житница.

От 20.05.2026 г. до 22.05.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Девня – кв.Повеляново.

От 20.05.2026 г. до 22.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Дръндар.

От 20.05.2026 г. до 22.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 20.05.2026 г. до 21.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Георги Атанасов, ул. Цоню Тодоров, ул. Добри Недев, ул. Матей Стоянов, ул. Петко Делев, ул. Добри Славов, ул. Гроздьо Желев, ул. Гено Стойков, ул. Вела Пеева, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Благой Касабов, електрозахранени от ТП 2.

На 20.05.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на с.Есеница , с. Изворник с.Калоян .с.Искър – ТП 4 , ТП 5 , ТП 7.

На 20.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 16:30 ч. в района на Курортен комплекс Камчия.

