Адресите без ток днес във Варна и региона

На 22 май, днес, поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 23:00 ч. до 23:55 ч. в района на гр. Варна - улиците: Зорница, Велчова завера, Райко Даскалов, Петко Напетов, Георги Пеячевич, Звезда, Пробуда, Панайот Хитов, Огоста, Максуда, Хъшове, Дончо Ватаха, Мануш Войвода, Искра, Крайезерна, Тодор Влайков, Кръстю Асенов, Осогово, Кап. Дядо Никола, Ралица, Орлово гнездо, Здравец, Република, Велека, Езеро, Акад. Игор Курчатов, Труд, Банат, Витко Христов, Мизия, Наум, Крим, Христо Смирненски, Проф. Кирил Попов.

На 22.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 11:00 ч. в района на гр. Варна - кв. Трошево, улиците: Тихомир, Иваница Данчев, Драгаш, Иван Нивянин, Младежка, Милосърдие, ОУ "Добри Чинтулов", ДГ №28 Пролет, фирмите: УСХ ЕАД, ВИКИ 2012 ЕООД, РЕЖИМ 83 ООД, ТРИ СТАРС-09 ООД, електрозахранени от ТП 417.

На 22.05.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 8:30 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до 16:30 ч. в района на с. Доброплодно.

На 22.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Дългопол – ул. Христо Патрев, ул. Цар Самуил, ул. Антон Иванов, ул. Здравко Бомбов, ул. Генерал Заимов, ул. Ангел Кънчев, ул. Георги Димитров, ул. Райна Княгиня, ул. Климент, ул. Васил Левски, ул. Илия Атанасов, електрозахранени от ТП 6.

На 22.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на с. Константиново, местност - Хижа Звездица – фирмите: Електа ЕООД, СБАЛПФЗ-ВАРНА ЕООД, ЧЕРНО МОРЕ АД, АМОНАЛ РИБАРСКА КООПЕРАЦИЯ.

На 22.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Кривня – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редуват поетапното изключване на отделните клонове НН ,така че да не лишават всички клиенти.

На 22.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Михалич – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

На 22.05.2026 г. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на Землището на с. Неофит Рилски – клиентите, електрозахранени от КТП 26.

На 22.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Бозвелийско, с. Тутраканци – клиентите, електрозахранени от ТП 1.На 22.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Девня – кв. Повеляново – МТП МТЕЛ Повеляново.

На 22.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Житница.

На 22.05.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Девня – кв.Повеляново.

На 22.05.2026 г. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на с. Доброплодно - клиентите, електрозахранени от МТП 2 , МТП 8 Хижа , ТП 3, ТП 9 ТКЗС , ТП 11 Мелница.

На 22.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Дръндар.

На 22.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 22.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Доброглед и прилежащите промишлени и вилни зони.

На 22.05.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на с. Константиново, гр. Белослав: бензиностанция Петрол, Пречиствателна станция и Помпена станция на ВиК, фирма ХЕЛЛЕНИКА ООД и Антена мобилен оператор в м-ст Пещерите, местностите: Орехчето, Лазур, Бонджук дере, Припека, Терасите, Панорама, Черешова, градина, Крушева градина, Навеса, Кривината, Хижа Звездица, фирми - Електа ЕООД, Черно море АД, Стационар за туберкулозно болни и пречиствателна станция.

На 22.05.2026 г. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Аспарухово – клиентите, електрозахранени от ТП 5.

