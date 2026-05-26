Адресите без ток днес във Варна и региона
На 26 май, днес, поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:
От 9:00 ч. до 12:00 ч. в района на гр. Варна - ул. Дубровник – 46 вх.В.
На 26.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:
От 8:30 ч. до 13:00 ч. в района на гр. Варна - м-ст Пчелина, м-ст Изгрев, м-ст Франга дере.
На 26.05.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:
От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - кв. Владислав Варненчик.
На 26.05.2026 г. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:
От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - кв. Бриз, м-ст Свети Никола, м-ст Акчелар, ул. 106-та, ул. Илия Пенев, ул. Стоян Бъчваров и ул. Д-р Максим Караденев, електрозахранени от ТП 1938.
На 26.05.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:
От 8:30 ч. до 13:00 ч. в района на гр. Варна - м-ст Пчелина, м-ст Изгрев, м-ст Франга дере, ул Прилеп , бул. Христо Смирненски.
На 26.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:
От 8:30 ч. до 16:00 ч. в района на гр. Белослав - ул. Авджи Сава, ул. Васил Левски, ул. Камчия, ул. Никола Вапцаров, ул. Райко Даскалов, ул. Роза, ул. Теменуга, ул. Трети март, електрозахаранени от ТП 10.
