Адресите без ток днес във Варна и региона

На 27 май, днес, поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 16:00 ч. в района на гр. Варна, кв. Виница - част от: ул. Албатрос, ул. Евксиновград, ул. Лазур, ул. Морски звуци, ул. Петрич, ул. Хоризонт, ул. Черно море и ул. Цар Борис III, електрозахранени от ТП 1643.

На 27.05.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 8:30 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до 16:30 ч. в района на с. Доброплодно.

На 27.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Кривня – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редуват поетапното изключване на отделните клонове НН ,така че да не лишават всички клиенти.

На 27.05.2026 г. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Провадия – ул. Стефан Караджа, ул. Янко Сакъзов, ул. Македонска, ул. Плевен, ул. Шипка, ул. Рада Илиева, ул. Киро Радев, ул. Москва, ул. Дунав, електрозахранени от ТП 16, ТП 21 и ТП 34.

На 27.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Бозвелийско – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

На 27.05.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Девня.

От 27.05.2026 г. до 28.05.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Боряна, с. Сладка вода, с. Камен дял, с. Партизани, с. Лопушна, с. Поляците и в района на ТП Кариера Партизани.

От 27.05.2026 г. до 29.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Войводино – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 27.05.2026 г. до 29.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Петров дол– клиентите, електрозахранени от ТП 2.

От 27.05.2026 г. до 29.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Златина – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 27.05.2026 г. до 28.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Медовец.

На 27.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Девня – улиците: Бачо Киро, Драва, Елин Пелин, Патлейна, Морава, Аспарух, Столетов, Климент Охридски, Христо Смирненски, Марица, Пирин, Средна гора, Съединение, Отец Паисий, Георги Раковски, Димчо Дебелянов, Витоша, Искър, Люлин, Калиакра, Фронтоваци, Хан Аспарух.

На 27.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Девня - ул. Габрово, ул. Осми март, ул. Цар Калоян, ул. Райко Даскалов, ул. Христо Ботев, ул. Царевец, ул. Янтра, ул. Дунав, ул. Перущица, ул. Брезник, ул. Иван Вазов, ул. Лозарска, ул. Митко Палаузов, ул. Оборище, ул. Пирин, ул. Плевен, ул. Плиска, ул. Първи май, ул. Сливница, ул. Стефан Караджа, ул. Тракия, ул. Хъшове, ул. Шипка, ул. Янтра, ул. Христо Ботев, ул. Райко Даскалов, ВиК Варна ООД, електрозахранени от ТП 2, ТП 5 и ТП 22.

На 27.05.2026 г. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на с. Добротич – МТП 3, с. Доброплодно – МТП 5 Язовир, МТТ БТК, МТП 1.

На 27.05.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Провадия.

На 27.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Георги Атанасов, ул. Цоню Тодоров, ул. Добри Недев, ул. Матей Стоянов, ул. Петко Делев, ул. Добри Славов, ул. Гроздьо Желев, ул. Гено Стойков, ул. Вела Пеева, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Благой Касабов, електрозахранени от ТП 2.

