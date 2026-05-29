Адресите без ток днес във Варна и региона

На 29 май, днес, поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр.Варна Жк. Владислав Варненчик.

На 29.05.2026 г. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на с. Добротич – ТП 1 и ТП 2 ..

На 29.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Девня – ТП 19 - бул.Съединение бл.4, бл.5, бл.6; ул.Здравец и ул.Кирил и Методии и търговска част на ул.Просвета, магазин CBA и бул.Съединение.

На 29.05.2026 г. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Аспарухово.

На 29.05.2026 г. поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на с. Генерал Колево.

На 29.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Войводино – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 29.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Петров дол– клиентите, електрозахранени от ТП 2.

На 29.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Златина – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 29.05.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на с. Червенци, с. Караманите, с .Стефан Караджа, с. Радан Войвода.

На 29.05.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Комунари, ТП ПС РОСА и ТП Петролна база Аспарухово.

На 29.05.2026 г. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до 16:30 ч. в района на с. Искър , с. Момчилово , с .Средно село , с. Ветрино.

