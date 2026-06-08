Адресите без ток днес във Варна и региона

Пиксабей

От 08.06.2026 г. до 12.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 16:30 ч. в района на гр. Варна Част от м-ст Манастирски рид, електрозахранени от МТП 592.

На 08.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Калиманци – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

На 08.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Чайка.

От 08.06.2026 г. до 09.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Манастир – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

От 08.06.2026 г. до 12.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Манастир – ТП 37 Хижа Ловката.

На 08.06.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Рояк, с. Тутраканци, с. Бозвелийско и гр. Провадия - ул. Теменуга, ул. Стефан Шиков и ул. Христо Илиев Коев.

Редактор "Екип на Петел",

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