Адресите без ток днес във Варна и региона

Пиксабей

На 9 юни, днес, поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - м-ст Ексиновград, м-ст Траката, м-ст Фатрико дере, ул. 9-та, ул. 24-та, ул. 8-ма, ул. 20-та, ул. 13-та и ул. 14-та, електрозахранени от ТП 1850.

На 09.06.2026 г. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 16:00 ч. в района на гр. Варна - част от м-ст Боровец Север, м-ст Джанавара, Помпена станция на ВИК - Варна ООД, Военно Формирование 26800.

От 08.06.2026 г. до 12.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 16:30 ч. в района на гр. Варна Част от м-ст Манастирски рид, електрозахранени от МТП 592.

На 09.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 10:00 ч. в района на с. Рояк.

На 09.06.2026 г. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Провадия - клиентите, електрозахранени от ТП 60 Елпром Провадия.

На 09.06.2026 г. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Партизани, с. Камен дял.

На 09.06.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Чайка, с. Тутраканци, с. Бозвелийско и гр. Провадия - ул. Теменуга, ул. Стефан Шиков и ул. Христо Илиев Коев.

От 09.06.2026 г. до 12.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Дръндар.

От 09.06.2026 г. до 12.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Вълчи Дол – улиците: Георги Мамарчев, Александър Стамболийски, Вапцаров, Жечка Карамфилова, Малчика, Родопи, Георги Димитров, електрозахранени от ТП 6.

От 09.06.2026 г. до 12.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Манастир – ТП 37 Хижа Ловката.

От 09.06.2026 г. до 12.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Войводино – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 09.06.2026 г. до 12.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 16:30 ч. в района на с. Долище – северозападната част на селото, електрозахранена от ТП 2.

От 09.06.2026 г. до 12.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 16:30 ч. в района на с. Осеново - централната част на селото, електрозахранена от ТП 1.

От 09.06.2026 г. до 10.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 16:30 ч. в района на с. Осеново – източната част на селото, електрозахранена от МТП 3.

На 09.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Манастир – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

На 09.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Момчилово - фирмите: В И К - ВАРНА ООД, ЕСКАНА АД, НИКОС-ПЛАМ ЕООД.

На 09.06.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Боряна, с. Сладка вода, с. Медовец, с. Лопушна, Арковна, с. Поляците и в района на ТП Кариера Партизани.

На 09.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на с. Изворско - клиентите, електрозахранени от ТП 1.

На 09.06.2026 г. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 12:00 ч. в района на с. Звездица – ул. 1-ва, ул. 2-ра, ул. 3-та, ул. 10-та, ул. Андромеда, ул. Венера, ул. Касиопея, ул. Феникс, ул. Делфин, част от м-ст Под село и м-ст Екшелма, електрозахранени от ТП 6 Звездица.

Редактор "Екип на Петел",

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