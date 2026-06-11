Адресите без ток днес във Варна и региона

Пиксабей

На 11 юни, днес, поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 16:00 ч. в района на гр. Варна - ул. Д-р А.Железкова -53.

На 11.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - м-ст Кочмар и м-ст Сълзица, електрозахранени от ТП 840.

На 11.06.2026 г. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - кв. Виница, м-ст Акчелар, м-ст Варна Йолу, м-ст Голяма могила, м-ст Каракаш, м-ст Горна Трака, м-ст Руските окопи, м-ст Коджа тепе, м-ст Траката, м-ст Узун келеме, м-ст Фатрико дере, ул. Безмер, ул.Григор Вачков, ул. Иван Пожарски, ул. Климент Денчев, ул. Константин Петкович, ул. Манол Лазаров, ул. Св. Параскева, ул. Свети Мина, ул. Цар Борис III и част от бул. 8-ми Приморски полок.

От 11.06.2026 г. до 12.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 16:30 ч. в района на гр. Варна Част от м-ст Манастирски рид, електрозахранени от МТП 592.

На 11.06.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, са възможни смущения в районите на:

От 8:30 ч. до 16:30 ч. в района на гр. Варна - кв. Победа.

На 11.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 16:30 ч. в района на гр. Варна - част от м-ст Ален мак – района между ул. Петър Попов и ул. Янко Славчев, електрозахранени от МТП 1501.

На 11.06.2026 г. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 16:00 ч. в района на гр. Варна - част от м-ст Боровец Север, м-ст Джанавара, Помпена станция на ВИК - Варна ООД, Военно Формирование 26800.

На 11.06.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 8:30 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до 16:30 ч. в района на с. Добротич, с. Доброплодно.

На 11.06.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Провадия.

На 11.06.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Чайка, с. Рояк, с. Тутраканци и гр. Провадия - ул. Теменуга, ул. Стефан Шиков и ул. Христо Илиев Коев.

На 11.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Бяла - част от ул. Русалка и ул. Бриз, електрозахранени от ТП 54.

От 11.06.2026 г. до 12.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 16:30 ч. в района на с. Осеново - централната част на селото, електрозахранена от ТП 1.

От 11.06.2026 г. до 12.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 16:30 ч. в района на с. Долище – северозападната част на селото, електрозахранена от ТП 2.

От 11.06.2026 г. до 12.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 11.06.2026 г. до 12.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Кипра – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 11.06.2026 г. до 12.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Войводино – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 08.06.2026 г. до 12.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Манастир – ТП 37 Хижа Ловката.

От 11.06.2026 г. до 12.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Вълчи Дол – улиците: Георги Мамарчев, Александър Стамболийски, Вапцаров, Жечка Карамфилова, Малчика, Родопи, Георги Димитров, електрозахранени от ТП 6.

От 11.06.2026 г. до 12.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Дръндар.

От 11.06.2026 г. до 12.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 16:30 ч. в района на с. Долище – източната част на селото, електрозахранена от МТП 3.

На 11.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Бозвелийско, с. Тутраканци – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

На 11.06.2026 г. поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на с. Доброплодно.

На 11.06.2026 г. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Провадия – ул. Цоньо Тодоров, ул. Рила, ул. Кривненско шосе, ул. Желез Йорданов, ул. Стефан Боранов, ул. Петко Шидеров, ул. Детелина, ул. Иван Аксаков, ул. Александър Стамболийски, ул. Опълченска, ул. Славянска, ул. Матей Стоянов, ул. Алеко Константинов, ул. Мураданларска, ул. Измътец, ул. Янко Сакъзов, ул. Петко Шидеров, ул. Цоньо Тодоров, ул. Иглика, ул. Шипка, ул. Бойчо Желев, ул. Велико Търново, ул. Тодор Илиев, ул. Македонска, ул. Димитър Грънчаров, ул. Божур, ул. Подрумиче.

На 11.06.2026 г. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Провадия – ул. Петко Шидеров, ул. Цоньо Тодоров, ул. Иглика, ул. Шипка, ул. Бойчо Желев, ул. Мураданларска, ул. Велико Търново, ул. Тодор Илиев, ул. Македонска, ул. Димитър Грънчаров, електрозахранени от ТП 27.

Редактор "Екип на Петел",

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