Адресите без ток днес във Варна и региона

Пиксабей

На 15 юни, днес, поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - м-ст Пчелина.

На 15.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - м-ст Пчелина.

На 15.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - м-ст Евксиновград, м-ст Траката, ул. Драган Данаилов, ул. 1-ва, ул. 8-ма, ул. 14-та, ул. 15-та, ул. 16-та, ул. 18-та, ул. 19-та, ул.20-та, ул. 21-ва, ул. 24-та и ул. 25-та.

На 15.06.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - кв. Владислав Варненчик.

На 15.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:30 ч. до 16:30 ч. в района на с. Кичево – района около ул. 1-ва и ул. 3-та от главен път до пресечката с ул 32-ра.

На 15.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на с. Изворско - клиентите, електрозахранени от ТП 1.

На 15.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

От 15.06.2026 г. до 19.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Манастир – ТП 37 Хижа Ловката.От 15.06.2026 г. до 16.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Долище – източната част на селото, електрозахранена от МТП 3.

На 15.06.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Девня - кв. Повеляново.

На 15.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 16:00 ч. в района на гр. Девня, кв. Повеляново - ул. Украйна, ул. Славянска, ул. Дружба, ул. Люляк, ул. Рила, ул. .Добруджа, ул. Мусала, ул. Витиня, ул. Еделвайс, ул. Хан Крум, бул.Съединение електрозахранени от ТП 1 и ТП 7 Повеляново.

Редактор "Екип на Петел",

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