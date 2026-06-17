Адресите без ток днес във Варна и региона

Пиксабей

На 17 юни, днес, поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - кв. Владислав Варненчик.

На 17.06.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 16:30 ч. в района на KK Чайка - района около х-л Орхидея и х-л Фиеста, и в КК Св. Константин и Елена.

На 17.06.2026 г. поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Провадия – ул. Цоню Тодоров, ул. Желез Йорданов, ул. Детелина, ул. Кривненско шосе, ул. Стефан Боранов, ул. Рила, ул. Петко Шидеров, ул. Александър Стамболийски, ул. Иван Аксаков, електрозахранени от ТП 37.

На17.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Дългопол – ул.Георги Димитров,ул.Митко Палаузов,ул.Никола Вапцаров,ул.Никола Обретенов,ул.Димчо Дебелянов,ул.Толбухин,ул.Пейо Яворов,ул.Гео Милев,ул.Петко Цонев,ул.Цар Симеон,ул.Христо Ясенов,ул.Цар Борис,ул.Алеко Константинов,ул.Хан Крум,ул.Цар Калоян,ул.Христо Ясенов, електрозахранени от ТП 5.

На 17.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Провадия.

На 17.06.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Девня.

На 17.06.2026 г. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на с. Приселци - фирма МТГ-ДЕЛФИН АД.

От 17.06.2026 г. до 18.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 16:30 ч. в района на с. Осеново - централната част на селото, електрозахранена от ТП 1.

От 17.06.2026 г. до 18.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Долище – югзападната част на селото, електрозахранена от ТП 1.

От 17.06.2026 г. до 19.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

от 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Георги Атанасов, ул. Цоню Тодоров, ул. Добри Недев, ул. Матей Стоянов, ул. Петко Делев, ул. Добри Славов, ул. Гроздьо Желев, ул. Гено Стойков, ул. Вела Пеева, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Благой Касабов, електрозахранени от ТП 2.

От 17.06.2026 г. до 19.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Млада гвардия– клиентите, електрозахранени от ТП 3.

От 17.06.2026 г. до 19.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Вълчи Дол – улиците: Георги Мамарчев, Александър Стамболийски, Вапцаров, Жечка Карамфилова, Малчика, Родопи, Георги Димитров, електрозахранени от ТП 6.

От 17.06.2026 г. до 19.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Манастир – ТП 37 Хижа Ловката.

От 17.06.2026 г. до 19.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Дръндар.

От 17.06.2026 г. до 19.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Николаевка – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

От 17.06.2026 г. до 19.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 16:00 ч. в района на с. Петров дол– клиентите, електрозахранени от ТП 2.

На 17.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Девня – кв. Повеляново – ТП Трансинс Повеляново, БКТП Сембодиа и БКТП Логикорп.

На 17.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Провадия – ул. Опълченска, ул. Сан Стефано, ул. Александър Стамболийски, ул. Янко Сакъзов, ул. Цоню Тодоров, ул. Бойчо Желев, ул. Рила, ул. Хаджи Димитър, електрозахранени от ТП 5.

На 17.06.2026 г. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Провадия – ул. Петко Шидеров, ул. Цоньо Тодоров, ул. Иглика, ул. Шипка, ул. Бойчо Желев, ул. Мураданларска, ул. Велико Търново, ул. Тодор Илиев, ул. Македонска, ул. Димитър Грънчаров, електрозахранени от ТП 27.

На 17.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Провадия - ул. Бойчо Желев, ул. Желез Йорданов, ул. Лозница, ул. Незабравка, ул. Пирин, Синчец и ул. Три уши, електрозахранени от ТП 45.

На 17.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 16:00 ч. в района на гр. Девня – кв. Повеляново – промишлена зона.

Редактор "Екип на Петел",

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