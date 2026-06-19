Адресите без ток днес във Варна и региона

Пиксабей

На 19 юни, днес,поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - ул. Генуа ; ул. Житна; пл. Петко Славейков; ул. Дръзки; ул. София; ул. Преслав; ул. Софроний Врачански., електрозахранени от ТП 99.

На 19.06.2026 г. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - м-ст Траката, ул. Владислав Граматик, ул. Безмер, ул. Добруджанска, ул. Алеково, ул. Бистра, електрозахранени от ТП 630.

На 19.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 16:00 ч. в района на гр. Варна - ул.Студентска – бл.14 (всички входове от вх.А до вх.К).

На 19.06.2026 г. поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 13:30 ч. в района на с. Щипско– клиентите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 5.

На 19.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 16:00 ч. в рахона на с. Петров дол– клиентите, електрозахранени от ТП 2.

На 19.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Провадия –ул. Георги Димитров, ул. Дунав, ул. Москва, ул. Янко Сакъзов, ул. Шипка, ул. Велико Търново, ул Васил Коларов, ул. Стефан Караджа, ул.Княз Борис I, ул. Георги Димитров, ул. Пирин, ул. Дунав, ул. Велико Търново, ул. Йорданка Николова, ул. Сергей Румянчев, електрозахранени от ТП 23 и ТП 26.

На 19.06.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Провадия.

На 19.06.2026 г. поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Суворово – улиците: Перущица, Панагюрище, Йордан Йовков, Илю Войвода, Батак, Кочо Честименски, Панайот Волов, Бачо Киро, Баба Тонка, Хан Крум, електрозахранени от ТП 5.

На 19.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Дръндар.

На 19.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

На 19.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Манастир – ТП 37 Хижа Ловката.

На 19.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Момчилово - фирмите: В И К - ВАРНА ООД, ЕСКАНА АД, НИКОС-ПЛАМ ЕООД.

На 19.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Вълчи Дол – улиците: Георги Мамарчев, Александър Стамболийски, Вапцаров, Жечка Карамфилова, Малчика, Родопи, Георги Димитров, електрозахранени от ТП 6.

На 19.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Млада гвардия– клиентите, електрозахранени от ТП 3.

На 19.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Провадия – Северна промишлена зона, м-ст Шашкъните, кв. Север бл.1, бл.2, бл.3, бл.7, бл.8.

На 19.06.2026 г. pоради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Провадия.

На 19.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Георги Атанасов, ул. Цоню Тодоров, ул. Добри Недев, ул. Матей Стоянов, ул. Петко Делев, ул. Добри Славов, ул. Гроздьо Желев, ул. Гено Стойков, ул. Вела Пеева, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Благой Касабов, електрозахранени от ТП 2.

На 19.06.2026 г. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Каменар – югозападната част на селото – района около ул. Княз Борис I, електрозахранени от БКТП 4 Каменар.

На 19.06.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 13:30 ч. в района на с. Щипско.

Редактор "Екип на Петел",

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