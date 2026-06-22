Адресите без ток днес във Варна и региона

Пиксабей

На 22 юни, поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 13:30 ч. в района на гр. Варна - фирмите: КАМКО на бул. Сливница, ПЪТСТРОЙ-ВАРНА ЕООД, БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД, А-В ООД на ул. Акад. Андрей Сахаров, електрозахранени от ТП 1085.

Редактор "Екип на Петел",

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