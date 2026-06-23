Адресите без ток днес във Варна и региона

Пиксабей

На 23 юни, поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 12:00 ч. до 16:00 ч. в района на гр. Варна - ул. Студентска, бл. 13.

На 23.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - землището на с. Въглен - клиентите, електрозахранени от ТП ВВС.

На 23.06.2026 г. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - кв. Виница, м-ст Акчелар, м-ст Варна Йолу, м-ст Голяма могила, м-ст Каракаш, м-ст Горна Трака, м-ст Руските окопи, м-ст Коджа тепе, м-ст Траката, м-ст Узун келеме, м-ст Фатрико дере, ул. Безмер, ул.Григор Вачков, ул. Иван Пожарски, ул. Климент Денчев, ул. Константин Петкович, ул. Манол Лазаров, ул. Св. Параскева, ул. Свети Мина, ул. Цар Борис III и част от бул. 8-ми Приморски полок.

На 23.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 12:00 ч. в района на гр. Варна - ул. Студентска, бл. 12.

На 23.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 12:00 ч. в района на с. Ягнило – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 23.06.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на с.Брестак , с.Метличина.

На 23.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Провадия – ул. Георги Димитров, ул. Юрий Венелин, ул. Иван Вазов, ул. Цар Освободител и централен площад Провадия, електрозахранени от ТП 8.

На 23.06.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр.Провадия.

На 23.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Сава – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

На 23.06.2026 г. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Яребична прилежащите вилни и промишлени зони.

От 23.06.2026 г. до 24.06.2026 г. оради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Кичево - източната част на селото, електрозахранена от ТП 3.

От 23.06.2026 г. до 25.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Овчага – клиентите, електрозахранени от ТП 3. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 23.06.2026 г. до 25.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Петров дол– клиентите, електрозахранени от ТП 2.

От 23.06.2026 г. до 26.06.2026 г. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Манастир – ТП 37 Хижа Ловката.

От 23.06.2026 г. до 25.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

От 23.06.2026 г. до 25.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с.Медовец.

На 23.06.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Аксаково, местност Аксаковска панорама, с. Въглен, с. Новаково и прилежащите им промишлени и вилни зони.

На 23.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Провадия – ул. Дунав,ул. Иван Вазов, ул. Георги Димитров, ул. Граф Игнатиев, ул.Цар Освободител, ул.Патриарх Евтимий и централен площад, сграда на община Провадия, електрозахранени от ТП 25.

На 23.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Провадия –ул. Георги Димитров, ул. Дунав, ул. Москва, ул. Янко Сакъзов, ул. Шипка, ул. Велико Търново, ул Васил Коларов, ул. Стефан Караджа, ул.Княз Борис I, ул. Георги Димитров, ул. Пирин, ул. Дунав, ул. Велико Търново, ул. Йорданка Николова, ул. Сергей Румянчев, електрозахранени от ТП 23 и ТП 26.

На 23.06.2026 г. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на с. Брестак – клиентите, електрозахранени от ТП 1 , ТП 2, МТП 5 и МТП 7.

На 23.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на с. Брестак – клиентите, електрозахранени от ТП 3 , ТП 16, МТП 4 , МТП 6.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!