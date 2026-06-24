Адресите без ток днес във Варна и региона

Пиксабей

На 24 юни, поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - м-ст Пчелина, ул. Вдъхновение , ул. Георги Калоянчев , ул. Патриарх Максим, , електрозахранени от ТП 2315.

На 24.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 16:30 ч. в района на гр. Варна - карето, заключено между ул. Цар Иван Страцимир; ул. Трайко Китанчев; ул. Ивайло; ул. Патриарх Евтимий, електрозахранени от ТП 1772.

На 24.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 16:30 ч. в района на гр. Варна - карето, заключено между ул. Цар Иван Страцимир; ул. Трайко Китанчев; ул. Ивайло; ул. Патриарх Евтимий, електрозахранени от ТП 1772.

На 24.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 13:30 ч. в района на с. Щипско– клиентите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 5.

На 24.06.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Изворник , с. Калоян , с.Есеница . с.Кракра .с.Искър – ТП 4 , ТП 5 , ТП 7.

На 24.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Кичево - източната част на селото, електрозахранена от ТП 3.

На 24.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Провадия - ул. Бойчо Желев, ул. Желез Йорданов, ул. Лозница, ул. Незабравка, ул. Пирин, Синчец и ул. Три уши, електрозахранени от ТП 45.

На 24.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Сава – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

На 24.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Любен Каравелово - СТП 3 Л. Каравелово и ТП МТЕЛ Л. Каравелово.

От 24.06.2026 г. до 25.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Овчага – клиентите, електрозахранени от ТП 3. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 24.06.2026 г. до 25.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Петров дол– клиентите, електрозахранени от ТП 2.

От 24.06.2026 г. до 26.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Дръндар.

От 24.06.2026 г. до 26.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Вълчи Дол – улиците: Георги Мамарчев, Александър Стамболийски, Вапцаров, Жечка Карамфилова, Малчика, Родопи, Георги Димитров, електрозахранени от ТП 6.

От 24.06.2026 г. до 25.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

От 24.06.2026 г. до 25.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с.Медовец.

На 24.06.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Любен Каравелово, с. Зорница, с. Водица, и с. Засмяно.

На 24.06.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Снежина, с. Кривня, с. Равна, с. Неново, с. Черковна, с. Овчага, с. Градинарово и в района на МТП Вилна зона Провадия и МТП Фазанария.

На 24.06.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Провадия.

На 24.06.2026 г. поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Калоян.

На 24.06.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 13:30 ч. в района на с. Щипско.

Редактор "Екип на Петел",

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