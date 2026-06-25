Адресите без ток днес във Варна и региона

Пиксабей

На 25 юни, днес, поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - част от м-ст Ментеше и част от м-ст Планова.

На 25.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - част от м-ст Ментеше и част от м-ст Планова.

На 25.06.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

В периода 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - карето, заключено между ул. Д-р Пискюлиев; ул. Кап. Райчо Николов; ул. Доспат; бул. Владислав Варненчик; ул. Отец Паисий; бул. Сливница; ул. Дрин.

На 25.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна, м-ст Изгрев, м-ст Пчелина, улиците: Гладиола, Ива, Райска ябълка, Ръж, Жасмин, електрозахранени от ТП 1870.

На 25.06.2026 г. поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - ул. Алеко Константинов; ул. Ангел Кънчев; ул. Баба Тонка; бул. Владислав Варненчик; ул. Неофит Бозвели; ул. Поп Харитон, електрозахранени от ТП 74.

На 25.06.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до 16:30 ч. в района на с. Калиманци, с. Просечен , с. Чернево, ВС Калиманци - летище , маслобойна, с. Изгрев , с. Левски.

На 25.06.2026 г. поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с.Блъсково ул. първа, седма, шеста, тридесет и първа, двадесет и седма, м-ст белик чаир

Ще се редуват поетапното изключване на отделните клонoве, така че да се не лишават всички клиенти едновременно..

На 25.06.2026 г. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Кипра.

От 23.06.2026 г. до 25.06.2026 г. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с.Медовец.

На 25.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Провадия – ул. Дунав,ул. Иван Вазов, ул. Георги Димитров, ул. Граф Игнатиев, ул.Цар Освободител, ул.Патриарх Евтимий и централен площад, сграда на община Провадия, електрозахранени от ТП 25.

На 25.06.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Цонево.

От 22.06.2026 г. до 25.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

От 25.06.2026 г. до 26.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с .Караманите – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

От 24.06.2026 г. до 26.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Дръндар.

От 22.06.2026 г. до 26.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Манастир – ТП 37 Хижа Ловката.

От 25.06.2026 г. до 26.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Кичево - централната част на селото, електрозахранена от ТП 1.

От 24.06.2026 г. до 26.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Вълчи Дол – улиците: Георги Мамарчев, Александър Стамболийски, Вапцаров, Жечка Карамфилова, Малчика, Родопи, Георги Димитров, електрозахранени от ТП 6.

От 25.06.2026 г. до 26.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Щипско– клиентите, електрозахранени от ТП 4.

На 25.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с.Сава, с. Дебелец, с. Цонево - ТП Ресторант, МТТ 3 Дебелец, ПБ Кариера Сини вир.

От 22.06.2026 г. до 25.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Петров дол– клиентите, електрозахранени от ТП 2.

На 25.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Провадия – ул. Георги Димитров, ул. Юрий Венелин, ул. Иван Вазов, ул. Цар Освободител и централен площад Провадия, електрозахранени от ТП 8.

От 23.06.2026 г. до 25.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Овчага – клиентите, електрозахранени от ТП 3. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 25.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на с. Горица.

На 25.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на местност Пода в района на река Камчия.

На 25.06.2026 г.поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Боряна ТП 3. Ще се редуват поетапното изключване на отделните клониве, така че да не се лишават всички клиенти едновременно..

На 25.06.2026 г. поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 12:00 ч. в района на с. Приселци касаещо улиците: ул.Цар Симеон, ул.Цар Калоян ул.Невен, ул.П.Славейков ,ул.Раковски, ул.Опълченска , ул.Вълчан Воевода, ул.Божур, ул. Здравец и част от абонатите на ул.Лозенград.

Редактор "Екип на Петел",

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