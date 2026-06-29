Адресите без ток днес във Варна и региона

Пиксабей

На 29 юни, днес, поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 16:00 ч. в района на гр. Варна - част от кв. Виница.

На 29.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - ул. Зеленика, ул. Роза и ул. Подвис, електрозахранени от ТП 233.

На 29.06.2026 г. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна- кв. Виница, ул. Аладжа манастир, ул. Горска, ул. Александър Кръстев, ул. Димитър Димов, ул. Добри Христов, ул. Кастрица, ул. Лозарска, ул. Обзор, ул. Съби Велков,

На 29.06.2026 г. поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 16:00 ч. в района на гр. Варна; ул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР 4 б, г.



Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

На 29.06.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 12:00 ч. в района на гр. Варна - улиците: Генерал Георги Попов, Карамфил, Белите лилии, Роза, Арх. Мирчев, Синчец, Бял крем, Детелина, Божур, Емине, Люляк, Емануил Манолов, Кокиче, Иглика, Ружа, Зеленика, Трендафил, Батова, Прилеп, Лотос, Д-р Александър Недялков, Железни врата, Акад. Методи Попов, Слави Дойчев, Подвис.

От 29.06.2026 г. до 03.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 16:00 ч. в района на с. Петров дол– клиентите, електрозахранени от ТП 2.

От 29.06.2026 г. до 03.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Млада гвардия– клиентите, електрозахранени от ТП 3.

От 29.06.2026 г. до 03.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Щипско– клиентите, електрозахранени от ТП 4.

От 29.06.2026 г. до 03.07.2026 г. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Дръндар.

От 29.06.2026 г. до 03.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

От 29.06.2026 г. до 03.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Манастир – ТП 37 Хижа Ловката.

От 29.06.2026 г. до 03.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Николаевка – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

От 29.06.2026 г. до 03.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Караманите – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

От 29.06.2026 г. до 01.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Провадия – ул. Дунав,ул. Иван Вазов, ул. Георги Димитров, ул. Граф Игнатиев, ул.Цар Освободител, ул.Патриарх Евтимий и централен площад, сграда на община Провадия, електрозахранени от ТП 25.

Редактор "Екип на Петел",

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