Адресите без ток днес във Варна и региона

Пиксабей

На 30 юни, днес, поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 16:00 ч. в района на гр. Варна, кв. Аспарухово – ул. Дедеагач, ул. Злетово, ул. Иван Момчилов, ул. Камчия, ул. Кантона, ул. Костур, ул. Лерин, ул. Лонгоз, ул. Марагидик, ул. Места, ул. Найчо Цанов, ул. Св.Св.Кирил И Методий, ул. Сергей Румянцев, ул. Тунджа, ул. Янтра, ул. Нишава, ул. Моряшка, ул. Лайош Кошут, ул. Димчо Дебелянов, ул. Бабини Видини кули, ул. Георги Велчев, ул. Кичево, ул. Маркови кули, ул. Ропотамо, ул. Руен, ул. Чонгора, БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД, СМДЛ ЛАБОРЕКСПРЕС 2000 ООД, НЧ ПРОСВЕТА-1927.

На 30.06.2026 г. поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

В периода 9:00 ч. до 16:00 ч. в района на гр. ВАРНА; ул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР 4 в



Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути..

На 30.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Игнатиево, с Доброглед и прилежащите промишлени и вилни зони.

На 30.06.2026 г. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Партизани – клиентите, електрозахранени от ТП 4. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 30.06.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Ветрино.

На 30.06.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

В периода 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на с. Брестак , с. Метличина.

На 30.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на местност Пода в района на река Камчия.

На 30.06.2026 г. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - м-ст Евксиноград на ул. 15-та, ул. 18-та, ул. 19-та, ул. 20-та и част от ул. 1-ва, електрозахранени от КТП 1705.

От 30.06.2026 г. до 01.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Провадия – ул. Дунав,ул. Иван Вазов, ул. Георги Димитров, ул. Граф Игнатиев, ул.Цар Освободител, ул.Патриарх Евтимий и централен площад, сграда на община Провадия, електрозахранени от ТП 25.

От 30.06.2026 г. до 03.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Караманите – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

От 30.06.2026 г. до 03.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Николаевка – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

От 30.06.2026 г. до 03.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Манастир – ТП 37 Хижа Ловката.

От 30.06.2026 г. до 03.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

От 30.06.2026 г. до 03.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Дръндар.

От 29.06.2026 г. до 03.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Щипско– клиентите, електрозахранени от ТП 4.

От 30.06.2026 г. до 03.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Млада гвардия– клиентите, електрозахранени от ТП 3.

От 30.06.2026 г. до 03.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - землището на с. Въглен - клиентите, електрозахранени от ТП ВВС.

От 30.06.2026 г. до 03.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 16:00 ч. в района на с. Петров дол– клиентите, електрозахранени от ТП 2.

От 30.06.2026 г. до 01.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Провадия – ул. Георги Димитров, ул. Юрий Венелин, ул. Иван Вазов, ул. Цар Освободител и централен площад Провадия, електрозахранени от ТП 8.

На 30.06.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

В периода 15:00 ч. до 17:30 ч. в района на гр. Варна - улиците: Генерал Георги Попов, Карамфил, Белите лилии, Роза, Арх. Мирчев, Синчец, Бял крем, Детелина, Божур, Емине, Люляк, Емануил Манолов, Кокиче, Иглика, Ружа, Зеленика, Трендафил, Батова, Прилеп, Лотос, Д-р Александър Недялков, Железни врата, Акад. Методи Попов, Слави Дойчев, Подвис.

На 30.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - ул. Острава 1, 3, 5.

На 30.06.2026 г. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на с. Брестак – клиентите, електрозахранени от ТП 3 , ТП 16, МТП 4 , МТП 6.

На 30.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Ветрино – улиците: Добри Чинтулов, Хан Омуртаг, Пейо Яворов, Васил Левски, Георги С. Раковски, Иван Вазов , м-ст До селото.

На 30.06.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

На 30.06.2026 г. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Арковна – клиентите, електрозахранени от ТП 3. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишав

На 30.06.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

В периода 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Игнатиево, с. Припек, с. Слънчево, с. Баново, местност и прилежащите Промишлени и вилни зони.

На 30.06.2026 г. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 16:00 ч. в района на гр. Варна – кв. Бриз, бул. Васил Левски № 60, електрозахранени от ТП 2180.

Редактор "Екип на Петел",

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