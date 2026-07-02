Адресите без ток днес във Варна и региона

Пиксабей

На 2 юли, днес, поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - кв. Виница, ул. Албатрос, ул. Гларус, ул. Делфин, ул. Черно море, ул. Корал, ул. Морски звуци, ул. Хоризонт и част от ул. Цар Борис III и м-ст Дели Сава, част от м-ст Св. Св. Константин и Елена.

На 02.07.2026 г. Поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

В периода 9:00 ч. до 10:00 ч. и от 15:30 ч. до 16:30 ч. в района на с. Генерал Колево, с. Радан Войвода, с. Стефан Караджа, с. Караманите, с. Червенци.

На 02.07.2026 г. Поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Равна, с. Неново ,с. Черковна, с. Овчага, с. Снежина, с. Градинарово и в района на МТП Вилна зона и МТП Фазанария Провадия.

На 02.07.2026 г. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на с. Изворско - клиентите, електрозахранени от ТП 1.

На 02.07.2026 г. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Венелин.

На 02.07.2026 г. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Игнатиево, с. Доброглед и прилежащите промишлени и вилни зони, местност Клисе баир.

На 02.07.2026 г. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - бул. 8-ми Приморски полк“ № 122 А,Б,В , №128 ; ул. Найден Геров № 35,37,46,48 ; ул. Любен Каравелов № 69 ,75,77 ; ул. Княз Николаевич №44 ; ул. Добри Войников №10, 12, 29, 31, 33, 35, 37.

На 02.07.2026 г. Поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - кв. Виница, м-ст Дели Сава, ул. Ангел Главчев, ул. Георги Василев, ул. Ламбо Пасков, ул. Панайот Василев, ул. Светослав Обретенов, ул. Стоян Бацов, част от ул. Цар Борис III и част от ул. Св.Св. Константин и Елена, електрозахранени от ТП 892.

От 02.07.2026 г. до 03.07.2026 г. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на с. Дюлино.

От 02.07.2026 г. до 03.07.2026 г. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Вълчи Дол – улиците: Георги Мамарчев, Александър Стамболийски, Вапцаров, Жечка Карамфилова, Малчика, Родопи, Георги Димитров, електрозахранени от ТП 6.

От 02.07.2026 г. до 03.07.2026 г. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Караманите – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

От 02.07.2026 г. до 03.07.2026 г. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Николаевка – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

От 02.07.2026 г. до 03.07.2026 г. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Манастир – ТП 37 Хижа Ловката.

От 02.07.2026 г. до 03.07.2026 г. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Климентово – района стопанския двор, електрозахранени от ТП 1.

От 02.07.2026 г. до 03.07.2026 г. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Дръндар.

От 02.07.2026 г. до 03.07.2026 г. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Щипско– клиентите, електрозахранени от ТП 4.

От 02.07.2026 г. до 03.07.2026 г. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Млада гвардия– клиентите, електрозахранени от ТП 3.

От 02.07.2026 г. до 03.07.2026 г. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - землището на с. Въглен - клиентите, електрозахранени от ТП ВВС.

От 02.07.2026 г. до 03.07.2026 г. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 16:00 ч. в района на с. Петров дол– клиентите, електрозахранени от ТП 2.

На 02.07.2026 г. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - ул. Рощок 2, 4, 6, 8, 10.

На 02.07.2026 г. Поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - карето заключено между бул. 8-ми Приморски полк , ул. Никола Вапцаров , бул. Княз Борис, бул. Чаталджа.

На 02.07.2026 г. Поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Червенци - клиентите, електрозахранени от ТП 2, ТП 5, ТП 3 и ТП 6.

На 02.07.2026 г. Поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

В периода 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Игнатиево, с. Припек, с. Слънчево, с. Баново, местност и прилежащите Промишлени и вилни зони.

На 02.07.2026 г. Поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

В периода 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Казашка река, с. Аврен и с. Садово.

На 02.07.2026 г. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Кривня.

На 02.07.2026 г. Поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Блъсково – клиентите, електрозахранени от ТП 5. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 02.07.2026 г. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 8:30 ч. до 16:30 ч. в района на с. Близнаци – ул. Камчия , ул. Искър, ул. Дунав , ул. Струма , ул. Вит и част от ул. Лонгоз, електрозахранени от ТП 1 Долен Близнак.

Редактор "Екип на Петел",

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