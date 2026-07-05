Адресите без ток днес във Варна и региона
Пиксабей
На 5 юли, днес, поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:
От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - Западна промишлена зона.
На 05.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:
От 8:30 ч. до 12:00 ч. в района на гр. Варна - Западна промишлена зона.
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