Адресите без ток днес във Варна и региона

Пиксабей

На 7 юли, днес, поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 13:00 ч. в района на гр. Варна - улици: Петко Стайнов, Акад. Андрей Сахаров, Христо Смирненски, електрозахаранени от ТП 47 УПП Труд.

На 07.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Провадия – ул. Цоню Тодоров, ул. Желез Йорданов, ул. Детелина, ул. Кривненско шосе, ул. Стефан Боранов, ул. Рила, ул. Петко Шидеров, ул. Александър Стамболийски, ул. Иван Аксаков, електрозахранени от ТП 37.

На 07.07.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 8:00 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Ветрино , с. Добротич , с. Момчилово , с. Средно село.

На 07.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Вълчи дол – улиците: Георги Мамарчев, Александър Стамболийски, Вапцаров, Жечка Карамфилова, Малчика, Родопи, Георги Димитров, електрозахранени от ТП 6.

На 07.07.2026 г. поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на с. Генерал Колево, с. Радан Войвода.

На 07.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Игнатиево – ул. Алексанър Павлович, ул. Васил Белев ул. Велико Димитров, ул. Георги Петлешев, ул. Грозден, ул. Извор, ул. лозница, ул. Люлин, ул. Момина сълза, ул. Панайот Хитов, ул. Пирин, ул. Синчец ,ул. Слави Дойчев, ул. Теменуга, ул. Цанко Церковсски ул. Чаталджа, Промишлена зона на с. Припек и вилни зони.

На 07.07.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на с.Тополи.

От 07.07.2026 г. до 08.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на местност Аксаковска панорама.

От 07.07.2026 г. до 10.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Петров дол– клиентите, електрозахранени от ТП 2.

От 07.07.2026 г. до 10.07.2026 г. поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

От 07.07.2026 г. до 10.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Караманите – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

От 07.07.2026 г. до 17.07.2026 г. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Провадия – ул. Цоню Тодоров, ул. Хаджи Димитър, ул. Козлодуй, ул. Славянска, ул. Сан Стефано, ул. Ангел Кънчев, ул. Алеко Константинов, ул. Искър, ул. Опълченска, ул. Охрид, ул. Бойчо Желев, електрозахранени от ТП 17. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 07.07.2026 г. до 10.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Щипско– клиентите, електрозахранени от ТП 4.

От 07.07.2026 г. до 10.07.2026 г. поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Боряна. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 07.07.2026 г. до 10.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Манастир – ТП 37 Хижа Ловката.

От 07.07.2026 г. до 09.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на с. Дюлино.

От 07.07.2026 г. до 08.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Млада гвардия– клиентите, електрозахранени от ТП 3.

От 07.07.2026 г. до 08.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

На 07.07.2026 г. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - м-ст Акчелар, м-ст Руските окопи, м-ст Свети Никола, м-ст Бриз, м-ст Бриз Юг, м-ст Телевизионна кула.

На 07.07.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Игнатиево, с. Припек, с. Слънчево, с. Баново, местност и прилежащите Промишлени и вилни зони.

На 07.07.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на с. Червенци, с. Караманите , с. Стефан Караджа.

На 07.07.2026 г. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Михалич, с. Искър.

На 07.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Провадия – ул. Петко Шидеров, ул. Цоньо Тодоров, ул. Иглика, ул. Шипка, ул. Бойчо Желев, ул. Мураданларска, ул. Велико Търново, ул. Тодор Илиев, ул. Македонска, ул. Димитър Грънчаров, електрозахранени от ТП 27.

На 07.07.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Провадия.

Редактор "Екип на Петел",

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