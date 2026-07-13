Адресите без ток днес във Варна и региона

Пиксабей

На 11 юли, днес, поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 13:00 ч. в района на гр. Варна - ул. Никола Козлев № 22.

На 13.07.2026 г. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - м-ст Евксиновград, м-ст СВ. СВ. Константин и Елена, м-ст Траката и м-ст Таушан Тепе, електрозахранени от МТП 968.

На 13.07.2026 г. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - кв. Виница, ул. Константин Павлов, ул. Св. Прокопий Варненски, ул. Света Параскева и част от ул. Цар Борис III, електрозахранени от ТП 2178.

На 13.07.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Синдел - ТП Гара Синдел, с.Казашка река, с.Аврен, с.Венелин, с.Садово, с.Юнак, с.Дъбравино, с.Горен чифлик и с.Гроздьово – ТП 2, ТП 7 и ТП 8.

На 13.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Момчилово - фирмите: В И К - ВАРНА ООД, ЕСКАНА АД, НИКОС-ПЛАМ ЕООД.

На 13.07.2026 г.поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Ветрино - ТП 2 Подем ; ТП Веро ; ТП 1 Подем ; ТП Разсадник ; ТП Оранжерии.

От 13.07.2026 г. до 15.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на с. Дюлино.

От 13.07.2026 г. до 17.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Бозвелийско – клиентите, електрозахранени от ТП 5.

От 06.07.2026 г. до 17.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Провадия – ул. Цоню Тодоров, ул. Хаджи Димитър, ул. Козлодуй, ул. Славянска, ул. Сан Стефано, ул. Ангел Кънчев, ул. Алеко Константинов, ул. Искър, ул. Опълченска, ул. Охрид, ул. Бойчо Желев, електрозахранени от ТП 17. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 13.07.2026 г. до 15.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на КК Камчия - местност Пода, електрозахранени от ТП 1 Рибарник и МТП Хижа Горско стопанство.

На 13.07.2026 г. поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Ветрино – МТП Глобул , ТП МВР.

На 13.07.2026 г. поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Суворово – улиците: Перущица, Панагюрище, Йордан Йовков, Илю Войвода, Батак, Кочо Честименски, Панайот Волов, Бачо Киро, Баба Тонка, Хан Крум, електрозахранени от ТП 5.

На 13.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Синдел.

На 13.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Девня – кв. Повеляново, улиците: бул. Съединение, ул. Лом, ул. Боровец, ул. Заводска, ул. Радецки, ул. Строител, ул. Стария бряст , електрозахранени от ТП 2 Повеляново.

Редактор "Екип на Петел",

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