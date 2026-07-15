Адресите без ток днес във Варна и региона

Пиксабей

На 15 юли, днес, поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 16:30 ч. в района на гр. Варна - кв. Чайка, бл. 59, бл. 60, бл. 208.

От 13.07.2026 г. до 15.07.2026 г. В периода 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на

Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

с. Климентово – югозападна част на селото, електрозахранена от ТП 2.

На 15.07.2026 г. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - бул. Цар Освободител; ул. Ген. Колев; ул. Проф. Н. Державин, ул. Македония, електрозахранени от ТП 440.

На 15.07.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

В периода 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:30 ч. до 17:30 ч. в района на гр. Варна - Цветен квартал.

На 15.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:30 ч. в района на гр. Варна - ул. Зеленика, ул. Роза и ул. Подвис, електрозахранени от ТП 233.

На 15.07.2026 г. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - м-ст Ваялар, м-ст Траката, ул. 11-та, ул. 7-ма, ул. 8-ма, ул. Данаил Дичев и ул. Арх. Константин Бойчев, електродзахранени от БКТП 2056

На 15.07.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна – карето, заключено между бул. Цар Освободител; ул. Цар Асен; бул. Сливница; ул. Пирин.

На 15.07.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - кв. Чайка, карето, заключено между ул.Н.Вапцаров , бул. Княз Борис I , бул. Васил Левски , бул. Александър Стамболийски.

На 15.07.2026 г. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 11:00 ч. в района на гр. Варна - ул. Ген.Колев № 92, 94, 98, ул. Найден Геров № 74, 76, ул. Драва Чех 2, СУ "Найден Геров", електрозахранени от ТП 121.

На 15.07.2026 г. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Дългопол – ул. Христо Патрев, ул. Цар Самуил, ул. Антон Иванов, ул. Здравко Бомбов, ул. Генерал Заимов, ул. Ангел Кънчев, ул. Георги Димитров, ул. Райна Княгиня, ул. Климент, ул. Васил Левски, ул. Илия Атанасов, електрозахранени от ТП 6.

На 15.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Баново и прилежащите вилни и промишлени зони зони.

На 15.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на с. Дюлино.

На 15.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Аврен.

На 15.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Девня – кв. Повеляново, клиентите, електрозахранени от ТП 27 Стройспед Повеляново,ТП 18 ДАП Повеляново, ТП 19 ГУСВ Повеляново и ТП 20 КЗУ Повеляново.

На 15.07.2026 г. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Момчилово, с .Средно село.

От 15.07.2026 г. до 17.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Климентово – южна част на селото, електрозахранена от ТП 4.

От 15.07.2026 г. до 17.07.2026 г. поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Боряна. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 15.07.2026 г. до 17.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Бозвелийско – клиентите, електрозахранени от ТП 5.

От 15.07.2026 г. до 17.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Провадия – ул. Цоню Тодоров, ул. Хаджи Димитър, ул. Козлодуй, ул. Славянска, ул. Сан Стефано, ул. Ангел Кънчев, ул. Алеко Константинов, ул. Искър, ул. Опълченска, ул. Охрид, ул. Бойчо Желев, електрозахранени от ТП 17. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 15.07.2026 г. до 17.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Момчилово - ТП ПС Момчилово.

От 15.07.2026 г. до 17.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Падина - клиентите, електрозахранени от ТП 3.

От 15.07.2026 г. до 17.07.2026 г. поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

От 15.07.2026 г. до 17.07.2026 г. поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Черковна. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 15.07.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

В периода 8:00 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Ветрино , с. Михалич , с. Искър , с. Добротич.

На 15.07.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

В периода 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Девня – кв. Повеляново.

На 15.07.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

В периода 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в района на с.Казашка река, с.Аврен, с.Венелин и с.Садово.

На 15.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на КК Камчия - местност Пода, електрозахранени от ТП 1 Рибарник и МТП Хижа Горско стопанство.

На 15.07.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

В периода 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на в района на гр. Игнатиево, с. Доброглед, с. Припек, с. Слънчево и прилежащите промишлени и вилни зони.

На 15.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Дългопол – ул. Христо Смирненски, ул. Георги Петлешев, ул. Тервел, ул. Никола Вапцаров, ул. Христо Ботев, ул. Толбухин, ул. Иван Вазов, ул. Георги Бенковски, ул. Антон Иванов, ул. Христо Михайлов, ул. Пеньо Пенев, ул. Митко Палаузов, ул. Цар Иван Шишман, ул. Йордан Йовков, ул. Добри Топалчев, ул. Елин Пелин, ул. Пейо Яворов, ул. Климент, електрозахранени от ТП 1.

Редактор "Екип на Петел",

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