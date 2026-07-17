Адресите без ток днес във Варна и региона

Пиксабей

На 17 юли, днес, поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:30 ч. в района на гр. Варна в СО Траката, м-ст Евксиновград и м-ст Траката на ул. 13-та, ул. 14-та, ул. Любен Дилов и ул. Петър Сапунов.

На 17.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - ул. Орхидея 24, електрозахранени от ТП 1751.

На 17.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 16:30 ч. в района на гр. Варна - м-ст Панорама.

На 17.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 16:30 ч. в района на с. Долище – югзападната част на селото, електрозахранена от ТП 1.

На 17.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Климентово – южна част на селото, електрозахранена от ТП 4.

На 17.07.2026 г. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с.Красимир – ТП 1 и ТП 2.

От 13.07.2026 г. до 17.07.2026 г. поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Боряна. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 17.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на с. Равна гора - ул. Средна гора, ул. Панорама, ул. Кокиче, ул. Еделвайс , ул. Сакар, ул. Пирин, ул. Хризантема, ул. Родопи, ул. Минзухар, ул. Хан Кубрат и част от ул. Морава, електрозахранени от ТП 2.

На 17.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Аврен – клиентите, електрозахранени от БКТП 12 и МТП 13.

От 13.07.2026 г. до 17.07.2026 г. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Бозвелийско – клиентите, електрозахранени от ТП 5.

На 17.07.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

В периода 8:00 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в района на с .Ветрино , с. Михалич , с. Искър , с. Добротич.

От 06.07.2026 г. до 17.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Провадия – ул. Цоню Тодоров, ул. Хаджи Димитър, ул. Козлодуй, ул. Славянска, ул. Сан Стефано, ул. Ангел Кънчев, ул. Алеко Константинов, ул. Искър, ул. Опълченска, ул. Охрид, ул. Бойчо Желев, електрозахранени от ТП 17. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 14.07.2026 г. до 17.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Момчилово - ТП ПС Момчилово.

На 17.07.2026 г. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Момчилово, с .Средно село.

От 15.07.2026 г. до 17.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Падина - клиентите, електрозахранени от ТП 3.

На 17.07.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

В периода 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в района на с.Казашка река, с.Аврен, с.Венелин и с.Садово.

От 13.07.2026 г. до 17.07.2026 г. поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

От 13.07.2026 г. до 17.07.2026 г. поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Черковна. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 17.07.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Красимир и в гр. Дългопол.

Редактор "Екип на Петел",

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