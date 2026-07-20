Адресите без ток днес във Варна и региона

Пиксабей

На 20 юли, днес, поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - м-ст Сотира и ул. Мир № 136, електрозахранени от ТП 2105.

На 20.07.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - кв. Младост.

На 20.07.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - карето около бул. Ян Хуняди , бул. Сливница , бул. Република и бул. Вл. Варненчик; кв. Младост - бл.103, бл. 104 , бл. 107, бл. 108, пазар Панелчето, Медицински комплекс Младост.

На 20.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 12:00 ч. в района на гр. Варна - Западна промишлена зона, клиентите, електрозахранени от ТП 2198.

От 20.07.2026 г. до 24.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Падина - клиентите, електрозахранени от ТП 3.

От 20.07.2026 г. до 24.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Бозвелийско – клиентите, електрозахранени от ТП 5.

На 20.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Казашка река – СТП Оранжерии, с. Юнак.

Редактор "Екип на Петел",

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