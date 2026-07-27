Адресите без ток днес във Варна и региона

Пиксабей

На 27 юли, днес, поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - Промишлена зона Метро, клиентите, електрозахранени от ТП 2344.

На 27.07.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 8:30 ч. до 16:30 ч. в района на гр. Варна - Западна промишлена зона.

На 27.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - Южна промишлена зона, клиентите, електрозахранени от ТП 712 и ТП 712А.

На 27.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 16:00 ч. в района на гр. Варна - бул. Чаталджа 20 вх. Б.

На 27.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 12:00 ч. в района на гр. Варна - м-ст Пчелина, ул. Вдъхновение , ул. Георги Калоянчев , ул. Патриарх Максим, електрозахранени от ТП 2315.

На 27.07.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 13:30 ч. в района на гр. Суворово, с. Чернево.

На 27.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:00 ч. до 13:30 ч. в района на с. Старо оряхово - част от ул. Лонгоз, ул. Самуил, ул. Железни врата, ул. Хан Крум, ул. Петко Славейков, ул. Цар Симеон, ул. Иван Вазов, бензиностанция Лукойл и ресторант "Лонгоз", електрозахранени от МТП 5.

На 27.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Константиново - клиентите, електрозахранени от БКТП 3

От 27.07.2026 г. до 29.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на с. Дюлино.

От 27.07.2026 г. до 31.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Щипско– клиентите, електрозахранени от ТП 4.

От 27.07.2026 г. до 31.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Петров дол – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 27.07.2026 г. до 29.07.2026 г. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на с. Китка, с. Круша, м-ст Пода в района на река Камчия, м-ст Емешенлията в землището на с. Близнаци.

На 27.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Искър – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

На 27.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 13:30 ч. в района на с. Щипско.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!