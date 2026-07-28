Адресите без ток днес във Варна и региона

Пиксабей

На 28 юли, днес, поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - м-ст Траката, ул. Владислав Граматик, ул. Безмер, ул. Добруджанска, ул. Алеково, ул. Бистра, електрозахранени от ТП 630.

На 28.07.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 10:00 ч. и от 15:30 ч. до 16:30 ч. в района на гр. Суворово , с. Щипско , с. Чернево.

На 28.07.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Кривня, с. Равна, с. Неново, с. Черковна, с. Овчага, с. Снежина, с. Градинарово.

На 28.07.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Сава, с. Цонево и с. Дебелец.

На 28.07.2026 г. поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Суворово – улиците: Рила, Генерал Столетов, Витоша, Бузлуджа, Клокотница, Родопи, Георги Петлешев, Перущица, Острата чешма, Преслав, Средна Гора, Цар Симеон, Райна Княгиня, Котел, Пирин, Шести септември, Велико Търново, Хаджи Димитър, Елена, Искър(Петлешев), Дунав, Базар, Плиска.

На 28.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Игнатиево, с. Доброглед и прилежащите промишлени и вилни зони.

От 27.07.2026 г. до 29.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Генерал Кантарджиево – централната част на селото, електрозахранена от ТП 4.

От 27.07.2026 г. до 30.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Георги Атанасов, ул. Цоню Тодоров, ул. Добри Недев, ул. Матей Стоянов, ул. Петко Делев, ул. Добри Славов, ул. Гроздьо Желев, ул. Гено Стойков, ул. Вела Пеева, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Благой Касабов, електрозахранени от ТП 2.

От 27.07.2026 г. до 31.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Овчага. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 27.07.2026 г. до 31.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Щипско– клиентите, електрозахранени от ТП 4.

От 27.07.2026 г. до 31.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Петров дол – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 27.07.2026 г. до 31.07.2026 г. поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

От 27.07.2026 г. до 29.07.2026 г. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на с. Китка, с. Круша, м-ст Пода в района на река Камчия, м-ст Емешенлията в землището на с. Близнаци.

От 27.07.2026 г. до 29.07.2026 г. поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Провадия –ул. Георги Димитров, ул. Дунав, ул. Москва, ул. Янко Сакъзов, ул. Шипка, ул. Велико Търново, ул Васил Коларов, ул. Стефан Караджа, ул.Княз Борис I, ул. Георги Димитров, ул. Пирин, ул. Дунав, ул. Велико Търново, ул. Йорданка Николова, ул. Сергей Румянчев, електрозахранени от ТП 23 и ТП 26.

На 28.07.2026 г.поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - м-ст Орехчето, м-ст Малка чайка, м-ст Рибарско селище (Чайка), ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 36940, ПРЕДПРИЯТИЕ ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО, ДИМ-93 ООД, СБАЛПФЗ-ВАРНА ЕООД, ЧЕРНО МОРЕ АД, РИБНА БОРСА ЕЛЕКТРА.

На 28.07.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Игнатиево, с. Припек, с. Слънчево, с. Баново, местност и прилежащите Промишлени и вилни зони.

На 28.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Нова Шипка - МТП 8 Нова Шипка, МТТ 10 Нова Шипка, ТП ЕКОФРУТ, с. Гроздьово - МТП 20 Рибарника, ТП 22 ПС ВиК, с. Величково, с. Цонево.

На 28.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Провадия - МТП Вилна зона и МТП Фазанария Провадия.

На 28.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 16:30 ч. в района на с. Долище – югзападната част на селото, електрозахранена от ТП 1.

Редактор "Екип на Петел",

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