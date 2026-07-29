Адресите без ток днес във Варна и региона

Пиксабей

На 29 юли, днес, поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - м-ст Акчелар, м-ст Руските окопи, м-ст Свети Никола, м-ст Бриз, м-ст Бриз Юг, м-ст Телевизионна кула.

На 29.07.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 16:00 ч. в района на с. Каменар.

На 29.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Генерал Кантарджиево – централната част на селото, електрозахранена от ТП 4.

На 29.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Снежина и с. Градинарово.

На 29.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Провадия – ул. Трети февруари , ул. Янко Сакъзов, ул. Димитър Грънчаров, ул. Дунав, ул. Тодор Илиев, ул. Рада Илиев, ул. Александър Стамболийски, ул. Али Емурлов, ул. Солун, ул. Киро Радев, ул. Цоню Тодоров, ул. Москва и района на пазар гр. Провадия електрозахранени от ТП 19.

На 29.07.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Брестак.

На 29.07.2026 г. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на с. Караманите , с. Червенци , с. Стефан Караджа , с. Радан Войвода , с. Генерал Колево.

На 29.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Игнатиево – ул. Алексанър Павлович, ул. Васил Белев ул. Велико Димитров, ул. Георги Петлешев, ул. Грозден, ул. Извор, ул. лозница, ул. Люлин, ул. Момина сълза, ул. Панайот Хитов, ул. Пирин, ул. Синчец ,ул. Слави Дойчев, ул. Теменуга, ул. Цанко Церковсски ул. Чаталджа, Промишлена зона на с. Припек и вилни зони.

На 29.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на с. Дюлино.

На 29.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Константиново - клиентите, електрозахранени от БКТП 3.

От 29.07.2026 г. до 30.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Георги Атанасов, ул. Цоню Тодоров, ул. Добри Недев, ул. Матей Стоянов, ул. Петко Делев, ул. Добри Славов, ул. Гроздьо Желев, ул. Гено Стойков, ул. Вела Пеева, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Благой Касабов, електрозахранени от ТП 2.

От 29.07.2026 г. до 31.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Генерал Кантарджиево – долната част на селото, електрозахранена от ТП 2

От 29.07.2026 г. до 31.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Овчага. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 29.07.2026 г. до 31.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Щипско– клиентите, електрозахранени от ТП 4.

От 29.07.2026 г. до 31.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Петров дол – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 29.07.2026 г. до 31.07.2026 г. поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

На 29.07.2026 г. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на с. Китка, с. Круша, м-ст Пода в района на река Камчия, м-ст Емешенлията в землището на с. Близнаци.

На 29.07.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Игнатиево, с. Припек, с. Слънчево, с. Баново, местност и прилежащите Промишлени и вилни зони.

На 29.07.2026 г. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Брестак - клиентите, електрозахранени от ТП 18 , БКТП 19 и ТП 17 , с. Метличина.

На 29.07.2026 г. поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Провадия –ул. Георги Димитров, ул. Дунав, ул. Москва, ул. Янко Сакъзов, ул. Шипка, ул. Велико Търново, ул Васил Коларов, ул. Стефан Караджа, ул.Княз Борис I, ул. Георги Димитров, ул. Пирин, ул. Дунав, ул. Велико Търново, ул. Йорданка Николова, ул. Сергей Румянчев, електрозахранени от ТП 23 и ТП 26.

На 29.07.2026 г.поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Провадия – ул. Цоню Тодоров, ул. Желез Йорданов, ул. Детелина, ул. Кривненско шосе, ул. Стефан Боранов, ул. Рила, ул. Петко Шидеров, ул. Александър Стамболийски, ул. Иван Аксаков, електрозахранени от ТП 37.

На 29.07.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Кривня, с. Неново с. Равна, с. Черковна, с. Овчага и в района на МТП Вилна зона и МТП Фазанария Провадия.

На 29.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 16:00 ч. в района на гр. Варна - кв. Чайка 98.

На 29.07.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 16:00 ч. в района на с. Каменар - Основно Училище "Добри Войников" и Детска градина 49 "Боров кът".

Редактор "Екип на Петел",

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