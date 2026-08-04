Адресите без ток днес във Варна и региона

Пиксабей

На 4 август, днес, поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 14:30 ч. в района на гр. Варна – част от м-ст Прибой, електрозахранени от МТП 1549.

На 04.08.2026 г. поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 16:00 ч. в района на гр. Варна - кв. Трошево - бл.14, бл.15, бл.16, бл.32, бл.33, бл.34, бл.35, бл.36, електрозахранени от ТП 288 и ТП 287.

На 04.08.2026 г. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - м-ст Акчелар и м-ст Руските окопи, ул. Евгени Бакалов, ул. Григор Вачков, ул. Иван Пожарски и ул. Климент Денчев, електрозахранени от ТП 997.

На 04.08.2026 г. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:30 ч. до 16:00 ч. в района на гр. Варна - част от м-ст Франга дере, част от м-ст Кемер дере и част от м-ст Изгрев, електрозахранени от МТП 1567.

а 04.08.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с.Кривня,с.Равна,с.Неново,с.Снежина,с.Градинарово и в района на МТП Вилна зона Провадия и МТП Фазанария Провадия.

На 04.08.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на вилна зона на с. Припек, електрозахранена от ТП Помпена Кизелгур Слънчево.

От 04.08.2026 г. до 05.08.2026 г. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на с. Приселци - фирма МТГ-ДЕЛФИН АД.

От 04.08.2026 г. до 07.08.2026 г. поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с.Черковна. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 04.08.2026 г. до 07.08.2026 г. поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

От 04.08.2026 г. до 07.08.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Щипско– клиентите, електрозахранени от ТП 4.

От 04.08.2026 г. до 07.08.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Петров дол – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 04.08.2026 г. до 07.08.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Кипра – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

От 04.08.2026 г. до 07.08.2026 г. поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Овчага. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 04.08.2026 г. до 07.08.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Бояна. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 04.08.2026 г. до 06.08.2026 г. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на м-ст Пода в района на река Камчия, м-ст Емешенлията в землището на с. Близнаци.

На 04.08.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Момчилово - ТП ПС Момчилово.

На 04.08.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с.Черковна и с.Овчага.

На 04.08.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на с. Тополи - промишлена зона, клиентите, електрозахранени от ТП 2083.

Редактор "Екип на Петел",

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