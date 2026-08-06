Адресите без ток днес във Варна и региона

Пиксабей

На 6 август, днес, поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 13:00 ч. в района на гр. Варна - м-ст Пчелина, ул. Вдъхновение, електрозахранени от ТП 2315.

На 06.08.2026 г. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:30 ч. до 16:00 ч. в района на гр. Варна - част от м-ст Франга дере, част от м-ст Кемер дере и част от м-ст Изгрев, електрозахранени от МТП 1567.

На 06.08.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - кв. Възраждане.

На 06.08.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - част от м-ст Сълзица и м-ст Пчелина, клиентите, електрозахранени от ТП 1528.

На 06.08.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - карето около бул. Ян Хуняди, бул. Сливница, бул. Република и бул. Вл. Варненчик; кв. Младост - бл.103, бл. 104 , бл. 107, бл. 108, пазар Панелчето.

От 06.08.2026 г. до 07.08.2026 г. поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в районана с.Черковна. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 06.08.2026 г. до 07.08.2026 г. поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

От 06.08.2026 г. до 07.08.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Щипско– клиентите, електрозахранени от ТП 4.

От 06.08.2026 г. до 07.08.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Петров дол – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 06.08.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на вилна зона на с. Припек, електрозахранена от ТП Помпена Кизелгур Слънчево.

От 06.08.2026 г. до 07.08.2026 г. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на с. Приселци - фирма МТГ-ДЕЛФИН АД.

На 06.08.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 16:00 ч. в района на с. Разделна.

На 06.08.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на Северна промишлена зона на гр. Провадия - клиентите, електрозахранени от БКТП 73, МТТ 75, МТП Водолей , ТП 52 ЗБМ , ТП 39 ТПК , ТП 51 ЗКО , ТП 50 Мелница Провадия, ТП 54 ОКС Провадия.

От 06.08.2026 г. до 07.08.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Вълчи дол – улиците: Васил Левски, Маршал Феодор Толбухин, Васил Коларов, Добруджа, Асен Златаров, Бузлуджа, Вапцаров, Толбухин, Ленин, Витоша, Трети март, Промишлена зона, електрозахранени от ТП 1.

От 06.08.2026 г. до 07.08.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Момчилово - ТП ПС Момчилово.

На 06.08.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Провадия.

На 06.08.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Тръстиково и с. Разделна.

На 06.08.2026 г. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на с. Караманите , с. Червенци , с. Стефан Караджа , с. Радан Войвода , с. Генерал Колево.

На 06.08.2026 г. поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 16:00 ч. в района на гр. Варна, кв. Трошево - ул. Радост 9, ул. Гео Милев, ул. Добрин Василев, ул. Фантазия, ул. Хан Кубрат, ул. Христо Ясенов, електрозахранени от ТП 1017 и ТП 1093.

На 06.08.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:00 ч. до 16:30 ч. в района на с. Попович.

От 06.08.2026 г. до 07.08.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Кипра – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

От 06.08.2026 г. до 07.08.2026 г. поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Овчага. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 06.08.2026 г. до 07.08.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Бояна. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 06.08.2026 г. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на м-ст Пода в района на река Камчия, м-ст Емешенлията в землището на с. Близнаци.

Редактор "Екип на Петел",

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