Адресите без ток днес във Варненско

На 11 ноември, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 8:30 ч. до 16:30 ч., в района на село Здравец - южната и югозападната част на селото, електрозахранени от МТП 3.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Суворово - улиците: „Цар Калоян“, „Хаджи Димитър“, „Горски кладенец“, „Витоша“, „Острата чешма“, „Пирин“, „Копривщица“, „Христо Ботев“, „Цар Самуил“, „Райна Княгиня“, „Пею Яворов“, „Трети март“, „Средна гора“, „Плиска“, „Родопи“, „Цар Симеон“, електрозахранени от ТП 2.

От 8:30 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Бяла - ул. „Хан Аспарух“, ул. „Петър“ 1, ул. „Хан Омуртаг“, ул. „Княз Борис“, ул. „Хан Телериг“, ул. „Хан Тервел“, електрозахранени от ТП 9.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Пчелник – клиентите, електрозахранени от ТП 4.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Петров дол – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Кичево – около следните улици: ул. „3-та“ - от пресечката с ул. „5-та“ до пресечката с ул. „32-ра“, ул. „28-ма“, ул. „32-ра“; ул „1-ва“ и ул. „20-та“ - в района около училището; ул. „26-та“ и ул. „24-та“.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Провадия – ул. „Дунав“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Георги Димитров“, ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Цар Освободител“, ул. „Патриарх Евтимий“ и централен площад гр. Провадия, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Цар Освободител“, ул. „Софроний Врачански“, ул. „София“, ул. „Георги Кирков“, ул. „Преслав“, ул. „Дунав“, ул. „Драгоман“, ул. „Опълченска“, ул. „Св. СВ. Кирил и Методий“, ул. „Сливница“, ул. „Шипка“, ул. „Ген. Манзей“, ул. „Дунав“, ул. „Средна гора“, ул. „Пролет“, ул. „Янко Сакъзов“, ул. „Васил Коларов“, ул. „Милин Камък“, ул. „Ивайло“, ул. „Патриарх Евтимий“, електрозахранени от ТП 25.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Блъсково.

От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Градинарово, Черноок, Славейково, Китен и в района на МТП Дивес и МТТ Глобул Дългопол.

От 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Чернево – клиентите, електрозахранени от ТП 4.

В периода 10 – 12 ноември, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Дюлино.

В периода 10 – 14 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Искър - клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 10 – 14 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на

село Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.

В периода 10 – 14 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Провадия – вилна зона Шашкъните.

В периода 10 – 12 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Неново. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 10 – 14 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Славейково – клиентите, електрозахранени от ТП 3. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 10 – 14 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Боряна, Сладка вода, Камен дял, Партизани, Арковна, Лопушна, Медовец, Поляците и в района на ТП Кариера Партизани.

