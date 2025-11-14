Адресите без ток през почивните дни във Варна

Пиксабей

Според бюлетина за планови прекъсвания на територията на област Варна:

В събота, 15 ноември, няма да има прекъсвания на електроенергията за тази област.

На 16 ноември, неделя, обаче от 8:00 ч. до 15:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна.

Засегнати от превключванията ще са абонатите, попадащи в карето около бул. "Ян Хуняди", бул. "Сливница", бул. "Република" и бул. "Вл. Варненчик"; кв. "Младост" - бл.103, бл. 104 , бл. 107, бл. 108, пазар Панелчето, както и Медицински комплекс "Младост".

