Адресите без ток във Варна и областта за днес

Снимка: Пиксабей

Поради извършване неотложни ремонтни дейности и обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия днес, 10 юли, без ток във Варна и областта ще са:



- от 9:00 ч. до 16:00 ч. - гр. Варна – част от м-ст Прибой, електрозахранена от ТП 1621.



- от 8:30 ч. до 16:30 ч. - гр. Варна - кв. Аспарухово, ул. Димчо Дебелянов, ул. Кирил Пейчинович, ул. Моряшка, ул. Проф. Иван Шишманов, ул. Първи май, ул. Стенка Разин, ул. Цар Иван Александър, електрозахранени от ТП 597.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Варна - ул. Осми ноември 2, 8, 14; ул. Презвитер Григорий 1, 2, 4; бул. Приморски 17, 19, 27, 37; ул. Сан Стефано 22, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38; ул. Христо Узунов 2, 12, 14; ул. Цар Иван Шишман 6; ул. Черноризец Храбър 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 19, електрозахранени от ТП 148.



- от 9:00 ч. до 11:00 ч. - гр. Варна - ул. Васил Петлешков 2, 4, ул. Георги Паспалев 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ул. Димитър Икономов 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 30, 32, 34, ул. Дружба 7, 8, 9, 10, 20, 22, 24, 26, бул. Осми Приморски полк 153.



- от 9:00 ч. до 13:30 ч. - гр. Варна - улиците: Христо Смирненски, Петко Стайнов, Тролейна, Сливница, Клемент Готвалд, Западна промишлена зона, фирмите: ЗАТВОР ВАРНА, ДП ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО на ул. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 19,21, МАРЧ ЕООД, ИЗДЕЛИЯ ЕООД ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ, ЛЕТРА ЕООД, СТИЛЕКС ЕООД, ДЖЕМА ВЕНДИНГ СЕРВИЗ ,СТОУН ХАУС ООД, ФЕЪР ОЙЛ ЕООД, ТРАФИК 2003 ДЗЗД, ТИХ ТРУД ЕООД,СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ на ул. Петко Стайнов № 1.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Варна част от м-ст Дилбер чешма и м-ст Бялата чешма ТП 2018.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Провадия – ул. Христо Ганчев, ул. Патриарх Евтимий, ул. Ген. Скобелев, ул. Овеч, ул. Никола Калипетровски, ул. Зелена гора, ул. Пета Безименна, ул. Пенчо Славейков, ул. Александър Стамболийски, ул. Хан Аспарух, ул. Трети февруари, ул. Славянска, ул. Отец Паисий, електрозахранени от ТП 24.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Черноок, с. Славейково, с .Градинарово.



- от 8:00 ч. до 17:00 ч. - с. Любен Каравелово, с. Зорница, с. Водица, и с. Засмяно захранвани.



- от 8:30 ч. до 17:00 ч. - с. Константиново и прилежащите към него вилна зона на с. Константиново, местност Панорама, Местност Припека, Местност Черешова градина, местност Крушева градина, местност Лазур, местност Навеса, местност Чатал чешма, местност Кривината.



- от 8:30 ч. до 17:00 ч. - с. Езерово – ул. Васил Левски, ул. Додруджа, ул, Искър, ул. Клокотница, ул. Марица, ул. Победа, ул. Светлина, ул. Цар Самуил, ул. Черно море, м-ст Лозята и м-ст Пътека тала, елекрозахранени от ТП 5 Езерово.



- от 8:00 ч. до 17:00 ч. - с. Момчилово , с .Средно село.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Невша.



- от 8:30 ч. до 16:30 ч. - с. Старо Оряхово – ул. Пирин, ул. Витоша, част от ул. Св. Св.Кирил и Методий , ул. Рила, ул. Люляк, ул. Братя Миладинови, ул. Тунджа, ул. Камчия, ул. Марица, ул. Иван Вазов, ул. Лонгоз, ул. Петър Берон, ул. Ивайло, ул. Самуил, ул. Орфей, ул. Мир, ул. Иглика, ул. Люляк, ул. Роза и ул. Здравец.

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