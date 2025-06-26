Адресите без ток във Варна и областта

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Поради извършване на неотложни ремонтни дейности и обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия днес - 26 юни, без ток във Варна и областта ще са:

- от 8:30 до 16:30 - гр. Варна - карето, заключено между ул. Александър Дякович; ул. Околчица; ул. Кап. Петко Войвода; ул. Д-р Л. Заменхоф; ул. Цариброд; ул. Дунав; ул. Девня, електрозахранени от ТП 2209.



- от 9:00 до 16:30 - гр. Варна - кв. Виница, ул. Албена, ул. Александър Кръстев, ул. Аметис, ул. Димитър Димов, ул. Добри Христов, ул. Кастрица, ул. Пеньо Пенев, ул. Свети Георги, ул. Съби Велков, ул. Тюркоаз, ул. Христо Каварналиев, част от бул. Цар Борис III, м-ст Роз Марин, м-ст Кара Али и м-ст Виница Север, електрозахранени от ТП 1655.



- от 9:00 до 16:30 - гр. Варна - част от м-ст Дилбер чешма и м-ст Бялата чешма, електрозахранени от ТП 2018.



- от 9:00 до 17:00 - гр. Провадия – ул. Жечка Карамфилова, ул. Сергей Румянчев, ул. Васил Коларов, ул. Княз Борис, ул. Пирин, ул. Стефан Караджа, ул. Георги Димитров, ул. Велико Търново, ул. Йорданка Николова, ул. Дунав, ул. Москва.



- от 9:00 до 17:00 - гр. Провадия – ул. Патриарх Евтимий, ул. Ген. Скобелев, ул. Овеч, ул. Никола Калипетровски, ул. Зелена гора, ул. Пета Безименна, ул. Пенчо Славейков, ул. Александър Стамболийски, ул. Хан Аспарух, ул. Трети февруари, ул. Славянска, ул. Отец Паисий, електрозахранени от ТП 24.



- от 9:00 до 17:00 - гр. Провадия – ул. Христо Ганчев, ул. Овеч, ул. Райко Даскалов, ул. Братя Миладинови, ул. Климент, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Гроздьо Желев, ул. Христо Смирненски, ул. Светослав Обретенов, ул. Толбухин, ул. Черказка, ул. Гем. Скобелев, ул. Батак, ул. Пенчо Славейков, ул. Никола Вапцаров, ул. Цар Освободител, електрозахранени от ТП 18.



- от 9:00 до 17:00 - гр. Провадия – ул. Алеко Константинов, ул. Цоньо Тодоров, ул. Сан Стефано, ул. Хаджи Димитър, ул. Козлодуй, ул. Славянска, ул. Бойчо Желев, ул. Искър, ул. Опълченска, ул. Охрид, ул. Ангел Кънчев, електрозахранени от ТП 17. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.



- от 9:00 до 17:00 - гр. Провадия – ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Иван Вазов, ул. Отец Паисий, ул. Толбухин, ул. Патриарх Евтимий, ул. Ген. Скобелев, ул. Цар Освободител, ул. Юрий Венелин, ул. Александър Стамблийски и централен площад Провадия, електрозахранени от ТП 20.



- от 8:00 до 17:00 - с. Гроздьово – ТП 11 Шерба и ТП 12 Бункера.



- от 9:00 до 17:00 - с. Казашка река – клиентите, електрозахранени от ТП 2.



- от 9:00 до 17:00 - с. Гроздьово - НЧ Кирил Господинов -1903г, хранителен магазин и ресторант, електрозахранени от ТП 5.



- от 9:00 до 17:00 - с. Добрина.



- от 8:30 до 17:00 - с. Езерово – ул. Васил Левски, ул. Додруджа, ул, Искър, ул. Клокотница, ул. Марица, ул. Победа, ул. Светлина, ул. Цар Самуил, ул. Черно море, м-ст Лозята и м-ст Пътека тала, елекрозахранени от ТП 5 Езерово.



- от 8:30 до 17:00 - Вилна зона на с. Константиново – местност Панорама, Местност Припека, Местност Черешова градина, местност Крушева градина, местност Лазур, местност Навеса, местност Чатал чешма, захранвани.



- от 8:00 до 17:00 - с. Въглен, с. Яребична и прилежащите промишлени и вилни зони – фирми: ЕКО ДЕПО ДЗЗД, ХЕЛАС ХЕМ АД, АРИЕЛ ФИШ ООД, МЕЛА КОМЕРС 2020 ЕООД, БУЛВЕСТ-АГРО ЕООД, ПАПРИКОВ ДЕЛУКС ЕООД и НЕПТУН-2 ООД, ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД, МИ-12 ООД, ХЕПИ ЛЕЙДИ ЕООД, ПЛАЗА МИЙТ КЪМПАНИ ООД.



- от 9:00 до 17:00 - с. Ягнило.



- от 9:00 до 17:00 - с. Оборище.



- от 8:00 до 17:00 - с. Момчилово , с .Средно село.



- от 9:00 до 17:00 - с.Равна и с.Неново.

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