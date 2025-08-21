Адресите без ток във Варна и областта

Снимка: Пиксабей

Няколко района във Варнан и в населените места в областта днес се очакват спирания на тока поради планирани ремонти.

За Варна това са следните адреси:

част от м-ст Изгрев, м-ст Сотира, м-ст Кемер дере - ограничени по ул. Мир – района над нов хлебозавод, ул. Мир 5,41,50,52,113,117,119,133,134 , ул .инж. Крум Петров 3, ул. Кап. I ранг доц. Цв. Папазов, ул. Фриц Цвики 4, 6, 9 - 9:00 - 17:00



кв. Вл. Варненчик, бл. 25, бл. 29, бл. 30, бл. 31, ул. Шести септември, ул. Ниш , ул. Проф. Петър Димков-Лечителя, фирмите: ДОМИНО 4 ООД, АНЕТ 1 ООД, ТАБАКО ЦЕНТЪР ООД, ЕТ СТРЕЛЕЦ - ЖИВКО ЖЕКОВ - 8:30 -12:00



възможни смущения в района на кв. Вл. Варненчик - 8:30 -о 12:00



част от м-ст Боровец - 9:00 - 16:00



гр. Девня

улиците: Съединение, Волга, Козлодуй, Райко Даскалов, Патриарх Евтимий, Фронтоваци, Дунав, Цар Самуил, Вихър, Братя Миладинови, Чаталджа, Марек, Явор, Райко Даскалов, Средна гора - 9:00 - 17:00



възможни смущения - 9:00 - 11:00, 15:00 - 17:00



гр. Белослав

бензиностанция Петрол, Пречиствателна станция и Помпена станция на ВиК, фирма ХЕЛЛЕНИКА ООД ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД, ПЕТРОЛ АД, БАЛКАНСКИ ООД, и Антена мобилен оператор в м-ст Пещерите - 8:30 - 17:00



гр. Дългопол

ул. Георги Димитров, ул. Георги Атанасов, ул. Цоню Тодоров, ул. Добри Недев, ул. Матей Стоянов, ул. Петко Делев, ул. Добри Славов, ул. Гроздьо Желев, ул. Гено Стойков, ул. Вела Пеева, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Благой Касабов, ул. Георги Димитров, ул. Христо Ботев, ул. Христо Михайлов, ул. Георги Бенковски, ул. Малчика, ул. Лиляна Димитрова, ул. Тервел, ул. Климент, ул. Христо Патрев, ул. Цар Самуил, ул. Антон Иванов, ул. Здравко Бомбов, ул. Генерал Заимов, ул. Ангел Кънчев, ул. Георги Димитров, ул. Райна Княгиня, ул. Климент, ул. Васил Левски, ул. Илия Атанасов - 9:00 - 17:00



с. Константиново и прилежащите към него вилна зона на с. Константиново – местност Панорама, местност Припека, местност Черешова градина, местност Крушева градина, местност Лазур, местност Навеса, местност Чатал чешма, местност Кривината - 8:30 - 17:00



с. Климентово - 9:00 - 16:30



с. Невша - ще се редува поетапно изключване



с. Момчилово - 9:00 - 17:00



с. Славейково - 9:00 - 17:00



с. Петров дол - 9:00 -17:00



с. Черноок - 9:00 -17:00



с. Златина – ВП Златина, гр. Провадия – ТП Сервиз – Разсадник -8:00 - 17:00



възможни смущения в района на с .Ветрино , с. Михалич , с. Искър , с. Добротич , с. Момчилово, с.Средно село - 8:00 -10:30, 15:00 - 17:00



възможни смущения в района на с. Китен, с. Блъсково, с. Градинарово, с. Черноок и в района на МТП Дивес Блъсково и МТП Глобул Китен - 9:00 - 11:00 ч., 13:00 - 17:00



възможни смущения в района на с. Орешак, с. Ген. Кантарджиево, района около ВИ Кантарджиево, ВЗ Кранево и м-ст Перчемлията - 9:00 - 16:30

