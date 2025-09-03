Адресите без ток във Варна и областта

снимка Пиксабей

Заради ремонти и обслужване на съоръженията за доставка на ток днес няколко района на Варна и населени места в областта ще бъдат с нарушено електроподаване.

Ето и конкретните адреси:



- от 9:00 ч. до 16:00 ч. - гр. Варна - част от м-ст Кантара, електрозахранени от ТП 2090.



- от 9:00 ч. до 15:00 ч. - гр. Варна - кв. Аспарухово ул. Найчо Цанов, ул. Искър, ул. Мара Тасева, ул. Св.Св.Кирил И Методий, ул. Народни Будители, Ж.К. Дружба, ул. Димчо Дебелянов, ул. Стенка Разин, ул. Кирил Пейчинович, ул. Първи Май, ул. Моряшка, ул. Проф.Иван Шишманов, ул. Цар Иван Александър, ул. Константин Арабаджиев, ул. Лайош Кошут, ул. Морава, В И К - ВАРНА ООД(помпена станция за отпадни води) , ОУ ХРИСТО БОТЕВ, ДГ 43 ПИНОКИО, ВАРНА Д-Я СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, РДПБЗН – ВАРНА.



- от 9:00 ч. до 16:30 ч. - гр. Варна част от м-ст Дилбер чешма и м-ст Бялата чешма ТП 2018.



- от 8:30 ч. до 17:00 ч. - гр. Варна, м-ст Ваялар, м-ст Евксиновград, м-ст Константин и Елена, м-ст Траката, м-ст Малко Ю, м-ст Средна трака и м-ст Таушан тепе.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - гр.Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Георги Атанасов, ул. Цоню Тодоров, ул. Добри Недев, ул. Матей Стоянов, ул. Петко Делев, ул. Добри Славов, ул. Гроздьо Желев, ул. Гено Стойков, ул. Вела Пеева, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул .Благой Касабов, електрозахранени от ТП 2.



- от 8:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Игнатиево, с. Доброглед и прилежащите промишлени и вилни зони.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Петров дол. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.



- от 8:00 ч. до 17:00 ч. - с. Златина – ВП Златина, гр. Провадия – ТП Сервиз - Разсадник.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Ветрино – МТП Глобул , ТП МВР , ТП Веро.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Дъбравино.



- от 8:00 ч. до 17:00 ч. - с. Ветрино– клиентите, електрозахранени от ТП 8.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с.Черноок.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Славейково – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!