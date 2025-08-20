Адресите без ток във Варна

Снимка: Пиксабей

Поради ремонт и поддръжка на съоръженията днес в няколко района на Варна и населени места в областта ще има спирания на тока.

Ето и списъка:

кв. Аспарухово, ул. Народни Будители, ул. Перник, ул. Злетово, ул. Балатон, ул. Детелин Войвода, ул. Драва, ул. Искър, ул. Майстор Манол, ул. Места, ул. Мур, ул. Найчо Цанов, ул. Тунджа, ул. Чонгора, ул. Камчия, ул. Сергей Румянцев, ул. Янтра, ул. Атанас Калчев, инж. Каракулаков, ул. Св. Св. Кирил И Методий, ул. Средец, ул. Горна студена, Български Пощи ЕАД, НЧ Просвета, Община Варна ИНФ.ТАБ, Община Варна - светофар, КРЕС ИНВЕСТ АД, ВАРНАФАРМА - М ООД, СУ Любен Каравелов, НУ Васил Левски, Храм Свети Цар Борис - 9:00 - 14:30



възможни смущения - кв. Аспарухово, ул. Народни Будители, ул. Балкапан, ул. Горна Студена, ул. Галац, ул. Джузепе Гарибалди, ул. Яш, ул. Гривица, ул. Пехчево, ул. Гомел, ул. Средец, ул. Перник, ул. Драва, ул. Мур, ул. Искър, Четвърто РУ на МВР - 9:00 - 14:30



кв. Трошево - ул. Лира, ул. Елин Пелин, ул. Фантазия и ул. Копнеж - 9:00 - 15:00



част от м-ст Дилбер чешма и м-ст Бялата чешма - 9:00 - 16:30



ул. Володя Вълчев, ул. Св. Климент Охридски, м-ст Ваялар, м-ст Голяма могила, м-ст Траката, м-ст Горна Трака и м-ст Коджа тепе - 8:30 - 17:00



м-ст Перчемлията - 9:00 - 16:30



част от м-ст Боровец - 9:00 - 16:00



гр. Девня



кв. Реката, бул. Съединение, ул. Владислав, ул. Константин Иречек, ул. Марцианопол, ул. Момчил Войвода, ул. Пазарска, ул. Петрича, Банка ДСК АД - 9:00 - 17:00



възможни смущения - 15:00 - 17:00



гр. Дългопол



ул. Георги Димитров, ул. Георги Атанасов, ул. Цоню Тодоров, ул. Добри Недев, ул. Матей Стоянов, ул. Петко Делев, ул. Добри Славов, ул. Гроздьо Желев, ул. Гено Стойков, ул. Вела Пеева, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Благой Касабов, ул. Георги Димитров, ул. Христо Ботев, ул. Христо Михайлов, ул. Георги Бенковски, ул. Малчика, ул. Лиляна Димитрова, ул. Тервел, ул. Климент - от 9:00 - 17:00



Села и вилни зони



с. Ветрино, с. Михалич, с. Искър, с. Добротич, с. Момчилово, с .Средно село - 15:00 - 17:00



с. Петров дол - 9:00 - 17:00



с. Пчелник - 9:00 - 17:00



с. Черноок - 9:00 - 17:00



с. Златина – ВП Златина, гр. Провадия – ТП Сервиз - Разсадник - 8:00 - 17:00



с. Невша - 9:00 - 17:00



с. Момчилово - 9:00 - 17:00

