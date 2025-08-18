Адресите без ток за Варна

Снимка: Пиксабей

Днес няколко района във Варна и в областта ще бъдат без ток поради ремонтни дейности. От ЕРП - Север посочват точните места:



м-ст Пчелина, част от ул. Патриарх Максим – 8:30–17:00 (ТП 903)



кв. Вл. Варненчик – бул. Трети март 30 А, магазин Алати – 8:30–13:00



м-ст Изгрев, м-ст Сотира, м-ст Кемер дере (ул. Мир – района над нов хлебозавод, ул. Мир 5,41,50,52,113,117,119,133,134, ул. инж. Крум Петров 3, ул. Кап. I ранг доц. Цв. Папазов, ул. Фриц Цвики 4,6,9) – 9:00–17:00



м-ст Дилбер чешма и м-ст Бялата чешма – 9:00–16:30 (ТП 2018)



гр. Провадия



ул. Дунав, ул. Иван Вазов, ул. Георги Димитров, ул. Граф Игнатиев, ул. Цар Освободител, ул. Патриарх Евтимий, централният площад и др. – 9:00–17:00 (ТП 25)



ул. Георги Димитров, ул. Иван Вазов, ул. Цар Освободител, ул. Юрий Венелин, ул. Никола Вапцаров, ул. Димитър Грънчаров, ул. Дунав, централният площад – 9:00–17:00 (ТП 8)



МТП Вилна зона и МТП Фазанария, с. Неново, с. Равна, с. Черковна, с. Овчага, с. Снежина, с. Градинарово – 9:00–11:00 и 13:00–17:00



гр. Девня



Оперативни смущения – 9:00–11:00 и 15:00–17:00



улиците: Бачо Киро, Драва, Елин Пелин, Патлейна, Морава, Аспарух, Столетов, Климент Охридски, Христо Смирненски, Марица, Пирин, Средна гора, Съединение, Отец Паисий, Георги Раковски, Димчо Дебелянов, Витоша, Искър, Люлин, Калиакра, Фронтоваци, Хан Аспарух – 9:00–17:00



села и райони около Варна



с. Войводино, с. Николаевка, с. Дръндар, с. Просечен, с. Кипра, с. Чернево, с. Левски – 9:00–10:30 и 15:00–17:00



с. Изгрев, с. Калиманци, ВС Калиманци – летище, Маслобойна – 9:00–17:00



с. Момчилово – 9:00–17:00 (поетапно)



с. Невша – 9:00–17:00 (поетапно)



с. Кривня – 9:00–17:00



с. Петров дол – 9:00–17:00 (поетапно)

