Адресите без ток за днес във Варна и областта

Заради ремонти и обслужване на съоръженията днес без ток във Варна и областта ще са следните адреси:



- от 9:00 ч. до 12:00 ч. - гр. Варна - ул. Д-р Басанович 17;



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Кичево – около следните улици: ул. 3-та от пресечката с ул. 5-та до пресечката с ул. 32-ра, ул. 28-ма, ул. 32-ра; ул. 26-та, ул. 24-та, ул 1-ва и ул. 20-та в района около училището и пекарната, и кметство с. Кичево, ул. 10-та, ул. 7-ма, ул. 8-ма, и ул. 4-та;



- от 8:30 ч. до 17:00 ч. - с. Страшимирово, промишлена зона на с. Езерово, гр. Белослав – кв. Белопал, фирмите: БУЛМАК и ЕНЕРГОРЕМОНТ, КОСМЕТИКПАК ООД, ПИЕЛКОМ 300 ЕООД, ТРАНСИНС ИНДЪСТРИ АД , ГАЗТРЕЙД АД, БЕЛФЕРИ ЕООД, ПАМИ 2010 ЕООД, ЕТ ТИХОМИР ВВ - ВАСИЛ ВАСИЛЕВ, стъкларско училище-ПГ СВ.ДИМИТЪР СОЛУНСКИ, хлорна станция на ТЕЦ Варна, фирма ТЕЦ Варна- собствени нужди;



- от 8:30 ч. до 17:00 ч. - възможни смущения в района на с. Езерово и прилежащите промишлени и вилни зони;



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Щипско (поетапно изключване на отделни клонове);



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Добрина;



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Ветрино (поетапно изключване на отделни клонове);



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Горен чифлик (поетапно изключване на отделни клонове);



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Венелин (поетапно изключване на отделни клонове);



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Гроздьово;



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Медовец;



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Блъсково.

