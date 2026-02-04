Адресите без ток за днес във Варна

Пиксабей

Ремонти и обслужване на съоръженията за доставка на ток днес оставят някои адреси на тъмно във Варна и областта:



- от 8:30 ч. до 17:00 ч. - гр. Варна - м-ст Траката, м-ст Ботаника, м-ст Манастирски рид, м-ст Евксиновград, СО Траката, ул. 17-та, ул. 1-ва, ул. 20-та, ул. 22-ра, ул. 25-та, ул. 26-та, ул. 27-ма, 28-ма, 30-та, ул. 32-ра, ул. 38-ма и част от ул. Св. Св. Константин и Елена;



- от 9:00 ч. до 16:30 ч. - гр. Варна - м-ст Ален мак - района около ул. Янко Славчев, ул. Асен Брусев и ул. Цаню Цанев – района около комплекс Тригор;



- от 9:00 ч. до 10:00 ч. - гр. Варна - кв. Възраждане бл. 1, бл. 11, бл. 12, бл. 13, бл. 14, бл. 15,част от бул. Трети март, част от м-ст Планова;



- от 8:00 ч. до 17:00 ч. - възможни смущения в района на гр. Варна - кв. Възраждане;



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Кичево – около следните улици: ул. 3-та и ул. 1-ва в посока център - главен път, ул. 5-та, ул. 4-та, ул. 8-ма, ул. 40-та, ул. 42-ра и ул., ул. 9-та;



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Георги Атанасов, ул. Цоню Тодоров, ул. Добри Недев, ул. Матей Стоянов, ул. Петко Делев, ул. Добри Славов, ул. Гроздьо Желев, ул. Гено Стойков, ул. Вела Пеева, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул . Благой Касабов;



- от 9:00 ч. до 12:00 ч., от 13:00 ч. до 17:00 ч. - възможни смущения в района на гр. Дългопол;



- от 9:00 ч. до 16:00 ч. - гр. Провадия - ул. Бойчо Желев, ул. Иван Рилски, ул. Климент, ул. Цар Освободител, ул. Гроздьо Желев, ул. Украйна, ул.Камчия, ул. Христо Ботев;



- от 9:00 ч. до 16:00 ч. - гр. Провадия – ул. Пирин, ул. Стефан Караджа, ул. Княз Борис, ул. Георги Димитров, ул. Дунав, ул. Васил Коларов, ул. Сергей Румянчев, ул. Йорданка Николова, ул.Велико Търново;



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Щипско (поетапно изключване);



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Звънец (поетапно изключване);



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Добрина;



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Горен чифлик (поетапно изключване);.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Венелин (поетапно изключване);



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Гроздьово – ТП 12 Бункера.



- от 8:30 ч. до 17:00 ч. - с. Зорница;



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Славейково.

