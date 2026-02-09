Адресите без ток за днес във Варна

Булфото

Заради ремонти, които са неотложни, днес ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

• 9:30 ч. до 12:00 ч.



гр. Варна - улиците: "Петко Ю.Тодоров", "Васил Априлов", "Екатерина Симитчиева", "Гоце Делчев", "Пенчо Славейков", "Д-р Петър Берон", "Отец Паисий", електозахранени от ТП 187 и ТП 26.



• 13:30 ч. до 15:30 ч.



гр. Варна - улиците: Съединение, Възраждане, Хаджи Димитър, Сливница, Георги Сава Раковски, електрозахранени от ТП 487.



• 8:30 ч. до 12:00 ч.



гр. Варна - м-ст Планова - клиентите, електрозахранени от ТП 2069.



• 9:00 ч. до 17:00 ч.



с. Славейково – клиентите, електрозахранени от ТП 1.



• 9:00 ч. до 17:00 ч.



с. Снежина – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 3.



• 9:00 ч. до 17:00 ч.



с. Кичево – около следните улици: ул. 3-та и ул. 1-ва в посока център - главен път, ул. 5-та, ул. 4-та, ул. 8-ма, ул. 40-та, ул. 42-ра, ул. 9-та.



• 9:00 ч. до 17:00 ч.



с. Генерал Кантарджиево – района около пресечката на ул. 11-та с ул. 1-ва и ул 14-та.



• 9:00 ч. до 17:00 ч.



с. Пчелник - клиентите, електрозахранени от ТП 1.



• 9:00 ч. до 17:00 ч.



с. Добрина - клиентите, електрозахранени от ТП 2.



• 9:00 ч. до 17:00 ч.



с. Пчелник. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.



9:00 ч. до 17:00 ч.



с. Белоградец – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.



• 9:00 ч. до 17:00 ч.



с. Ветрино– клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

