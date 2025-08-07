Адресите без ток за утре във Варна

снимка пиксабей

От ЕРП - Север съобщиха списъка с адреси във Варна и областта, където утре поради ремонти ще бъде спрян тока:



- от 9:00 ч. до 16:00 ч. - гр. Варна - кв. Трошево, улиците: Тихомир, Иваница Данчев, Драгаш, Иван Нивянин, Младежка, Милосърдие, ОУ "Добри Чинтулов", ДГ №28 Пролет, фирмите: УСХ ЕАД, ВИКИ 2012 ЕООД, РЕЖИМ 83 ООД, ТРИ СТАРС-09 ООД, електрозахранени от ТП 417.



- от 9:00 ч. до 16:00 ч. - гр. Варна - част от м-ст Боровец.



- от 8:30 ч. до 13:00 ч. - гр. Варна - местност Пчелина, ул. Димитър Списаревски, ул. Симеон Петров, ул. Дан Колов, ул. Никола Атанасов, ул. Васил Делов, електрозахранени от ТП 1981.



- от 9:00 ч. до 16:30 ч. - гр. Варна - KK Чайка, част от улица Владимир Райчев ( плаж Кабакум), електрозахрани от ТП 941.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Девня - бул. Съединение бл.8, бл.9, бензиностанция ЛУКОЙЛ, ЕКОНТ Девня, електрозахранени от ТП 18 Девня.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Девня - ул. Дунав, ул.Фронтоваци, ул.Цар Самуил, ул.Явор и стопански двор.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Георги Атанасов, ул. Цоню Тодоров, ул. Добри Недев, ул. Матей Стоянов, ул. Петко Делев, ул. Добри Славов, ул. Гроздьо Желев, ул. Гено Стойков, ул. Вела Пеева, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул .Благой Касабов, електрозахранени от ТП 2.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Дългопол – ул. Васил Левски, ул. Георги Раковски, ул. Климент, ул. Толбухин, ул. Захари Стоянов, ул. Софроний Врачански, ул. Райна Княгиня, ул. Баба Тонка, електрозахранени от ТП 8.



- от 10:00 ч. до 14:00 ч. - гр. Провадия – ул. София, ул. Цар Освободител, ул. Георги Кирков, ул. Александър Стамболийски, ул. Драгоман, ул. Дунав, ул. Преслав, ул. Опълченска, ул. Софроний Врачански, ул. Сливница, централен площад Провадия, електрозахранени от ТП 7.



- от 10:00 ч. до 15:00 ч. - гр. Провадия – ул. Цоню Тодоров, ул. Желез Йорданов, ул. Детелина, ул. Кривненско шосе, ул. Стефан Боранов, ул. Рила, ул. Петко Шидеров, ул. Александър Стамболийски, ул. Иван Аксаков, електрозахранени от ТП 37.



- от 8:00 ч. до 17:00 ч. - с. Китка и с. Круша.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Момчилово.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Брестак – клиентите, електрозахранени от ТП 2.



- от 9:00 ч. до 13:30 ч. - с. Изгрев, с. Калиманци , ВС Калиманци - летище , Маслобойна.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Оборище.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Левски – клиентите, електрозахранени от ТП 1.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Красимир - клиентите, електрозахранени от ТП 1.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Синдел – клиентите, електрозахранени от ТП 2.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Разделна - клиентите, електрозахранени от ТП 3.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Горен чифлик - клиентите, електрозахранени от ТП 4.



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Тръстиково – клиентите, електрозахранени от МТП 3 Зибюля.



- от 8:00 ч. до 17:00 ч. - с. Изворско и прилежащите промишлени и вилни зони и местност Изворите - района между с. Изворско и с. Въглен.



- от 10:00 ч. до 16:00 ч. - с. Поляците - ТП 2, с. Черноок - ТП 1, с. Аспарухово - ТП 1, гр. Дългопол - ТП 21 ТКЗС, с. Комарево - ТП 4.

