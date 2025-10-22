Адресите без ток за утре във Варна

снимка Булфото

Поради извършване неотложни ремонтни дейности и обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия утре без ток във Варна и областта ще са:



- от 8:30 ч. до 15:00 ч. - гр. Варна - м-ст Кочмар и м-ст Сълзица;



- от 10:00 ч. до 12:00 ч. - гр. Варна - бул. Осми Приморски полк 115.



- от 9:00 ч. до 16:00 ч. - гр. Варна - част от м-ст Боровец Север, м-ст Джанавара, Помпена станция на ВИК - Варна ООД, Военно Формирование 26800.



- от 9:00 ч. до 16:30 ч. - гр. Варна - м-ст Дилбер чешма – ул. Триглав, ул. Черни осъм, ул. Цепина и ул. Борова горичка; ул. Трапезица, Троянски манастир, ул. Хисарлъка, ул. Царичина, ул. Траянови врати;част от м-ст Манастирски Рид – ул. Орлова чука, ул. Персина, ул. Персенк, ул. Перистера, ул. Перелик и ул. Парангалица;



- от 9:00 ч. до 16:30 ч. - гр. Варна - м-ст Франгата, част от м-ст Кемер дере, част от м-ст Изгрев и Военно поделение Кичево;



- от 10:00 ч. до 16:00 ч. - възможни смущения в района на гр. Варна - кв. Бриз, ул. Д-р Василаки Пападопулу, ул. Петър Слабаков, ул. Д-р Борис Божков, IV Езикова гимназия "Фредерик Жолио Кюри", Шуменски университет- Департамент за повишаване на квалификацията на учителите, Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии "Д. И. Менделеев";



- от 9:00 ч. до 12:00 ч. - възможни смущения в района на гр. Варна - м-ст Изгрев над Военно морска болница, ул. Дубровник 14, 16, светофарни уредби на бул. Христо Смирненски до Военна болница;



- от 8:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Вълчи дол - улиците: Трети март, Бригадирска, Добруджа, Катюша, Георги Димитров, Вапцаров, Средна гора, Хаджи Димитър, Христо Ботев;



- от 8:30 ч. до 17:00 ч. - гр. Суворово - улиците: Иван Вазов, Паисий Хилендарски, Васил Петлешев, Шипка, Стара Планина, Желю Войвода, Иван Шишман, Тодор Каблешков, Васил Петлешков, Захари Стоянов, Иван Асен, Цар Самуил, Стоян Заимов, Република, Георги Раковски, Цар Иван Асен;



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Провадия – ул. Дунав,ул. Иван Вазов, ул. Георги Димитров, ул. Граф Игнатиев, ул.Цар Освободител, ул.Патриарх Евтимий и централен площад гр. Провадия, ул. Александър Стамболийски, ул. Цар Освободител, ул. Софроний Врачански, ул. София, ул. Георги Кирков, ул. Преслав, ул. Дунав, ул. Драгоман, ул. Опълченска, ул. Св. СВ. Кирил и Метоздий, ул. Сливница, ул. Шипка, ул. Ген. Манзей, ул. Дунав, ул. Средна гора, ул. Пролет, ул. Янко Сакъзов, ул. Васил Коларов, ул. Милин Камък, ул. Ивайло, ул. Патриарх Евтимий;



- от 9:00 ч. до 13:00 ч. - гр. Провадия – ул. Генерал Манзей, ул. Шипка, ул. Дунав, ул. Средна гора, ул. Милин камък, ул. Пролет, ул. Ивайло, ул. Васил Коларов;



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - възможни смущения в района на гр. Провадия;



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Петров дол;



- от 8:30 ч. до 17:00 ч. - с. Брестак;



- от 8:00 ч. до 17:00 ч. - с. Любен Каравелово, с. Зорница, с. Водица, и с. Засмяно;



- от 8:30 ч. до 17:00 ч. - с. Чернево;



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Неново (ще се редува поетапно изключване на отделни клонове);



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Цонево – ТП Горско Стопанство Цонево, ПБ Кариера Сини вир Цонево, с. Дебелец – МТТ 3 Дебелец и с. Гроздьово – ТП 12 Бункера;



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - с. Партизани - ТП Кариера Партизани;



- от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч. - възможни смущения в района на с. Сава, с. Цонево и с. Гроздьово;



- от 9:00 ч. до 16:30 ч. - възможни смущения в района на с. Куманово;



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - възможни смущения в района на с. Боряна, с. Сладка вода, с. Камен дял, с. Партизани, с. Арковна, с. Лопушна, с. Медовец, с. Поляците и в района на ТП Кариера Партизани;



- от 9:00 ч. до 17:00 ч. - възможни смущения в района на с. Брестак, с. Метличина.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!