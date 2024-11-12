Адресите без вода днес във Варна

Булфото

Няколко аварии оставиха варненци без водоподаване днес. Едни от потърпевшите са абонатите, намиращи се в местност "Малко Ю" и около ул."Любен Дилов", съобщиха от ВиК-дружеството. От там посочват, че се очаква повредата да бъде отстранена около 15:00 часа.



До около 15:00 часа без водата остават и още няколко района. Единият е на Зеленчуковата борса, включваща улиците "Банат", "Райко Даскалов" и бул."Република", а другият е в кв."Бриз" и местност Свети Никола.,

От 9.30 часа до около 15:00 часа без водоподаване са и абонатите в местност Евксиноград.

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