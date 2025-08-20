Адресите без вода във Варна

снимка Булфото

„ВиК-Варна“ съобщава за спирания на водоподаването в различни части на града днес:



- до около 16:00 ч. – абонатите около ул. „Войнишка“ и ул. „Н. Геров“.



- до около 15:00 ч. – част от кв. „Младост“, района на бл. 149, бл. 150, бл. 152 и медицински комплекс „Санита“.



- до около 15:00 ч. – част от местност „Траката“.



- до около 15:00 ч. – част от м. „Манастирски рид“, около ул. „Голяма Тодорка“.



- до около 13:00 ч. – абонатите от ул. „Васил Чолаков“ и ул. „Св. Климент Охридски“.



- до около 13:00 ч. – абонатите от ул. „Д-р Иван Селемински“.



- до около 14:00 ч. – абонатите в района на ул. „Мир“, ул. „Студентска“, бул. „Васил Левски“ и бул. „8-ми Приморски полк“.



- до около 14:00 ч. - местност "Зеленика", около ул. 17-та.

