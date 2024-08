Адски взрив в пристанище Кавказ в Русия

Кадър Телеграм

Украинските въоръжени сили са атакували железопътен ферибот с цистерни за гориво, който се е намирал в пристанище Кавказ в Краснодарския край. Според Областния оперативен щаб на мястото е възникнал пожар, съобщават редица западни издания.

Фериботът Conro Trader, превозващ 30 цистерни с гориво, e претърпял значителни щети, които в крайна сметка са довели до потъването му.

В редица канали в Телеграм се публикуват снимки, на които се вижда голям стълб дим над пристанището Кавказ, цитира Блиц.

"Спешна помощ и специални служби са на място. Районът на пожара и информацията за пострадали се изясняват", се казва в съобщението на оперативния щаб.

Движението по Кримския мост е блокирано.

Според телеграм канала Mash украинските военни може да са изстреляли крилата ракета Storm Shadow по пристанището и тя да е поразила ферибота "Акватрейдер", превозващ гориво. В същото време източник от телеграм канала SHOT твърди, че става дума за ракета "Нептун", ударила ферибота "Конро трейдер". Официално потвърждение на тази информация няма. Украйна не коментира информацията за атаката срещу пристанище Кавказ. Пристанище Кавказ осигурява важна фериботна връзка с окупирания от Русия Кримски полуостров. През юли украинските сили вече извършиха няколко атаки срещу пристанище Кавказ, в резултат на което беше повреден железопътният ферибот Славянин. Британското военно разузнаване пише, че Славянин остава единственият железопътен ферибот по маршрута и е върнат в експлоатация, след като предишните два бяха повредени при украински удари на 29 май. "Славянин" е транспортирал втечнен нефтен газ, смята британското разузнаване. В резюмето му се посочва, че след украинските атаки срещу пристанище Кавказ, Русия ще бъде принудена да транспортира гориво до Крим през Кримския мост. По-рано днес съобщи УНИАН, че в окупирания от руснаците Крим беше обявена ракетна заплаха поради заплаха от атаки. Във военните части на Севастопол е задействана въздушна тревога. В същото време над Кубан се виждаше стълб дим. Кримските вестници писаха, че пожарът може да е започнал в района на пристанището Кавказ на Таманския полуостров

