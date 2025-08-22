Адв. Ина Лулчева: Ето какво следва за Благомир Коцев

кадри Фейсбук/Благомир Коцев

редактор Веселин Златков

До дни адвокатът на арестувания кмет на Варна Благомир Коцев ще поиска освобождаването му от ареста. Това съобщи самата Ина Лулчева във видио, публикувано на страницата на Коцев във Фейсбук.

Адв. Лулчева заявява, че след като прокуратурата е пропуснала шанса сама да прекрати делото, по което няма данни за извършено престъпления, тя ще поеме инициативата.

„В близките дни ще поискаме от съда да го освободи”, заяви тя.

Прокуратурата не убеди съда, че Благомир Коцев трябва да бъда задържан, съдът сам немери доводи, за които прокуратурата не се беше сетила, заяви Ина Лулчева и изрази надежда, че съдът също е прозря, че няма извършено престъпление и няма нужда кметът на Варна да остава в ареста.

Задържането му е единствено репресия, категорична беше тя. Адвокатът добави, че стоенето на Коцев в ареста в никакъв случай не помага за хода на съдебния процес.

