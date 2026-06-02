Адв. Лалов: В цялата картина с "Баба Алино" липсва арест на зам.-председателя на ДАНС

Снимка: Булфото

В цялата картина с "Баба Алино" липсва арест на зам.-председателя на ДАНС, доскоро изпълняващ функциите на председател. Такова мнение изрази пред БНР адвокат Методи Лалов.

"В този случай е намесена чуждестранна групировка, украинска. Лице, което е било експулсирано със заповед на Деньо Денев, когато е бил изпълняващ функциите председател на ДАНС, който пък седмица по-късно сам си е отменил заповедта. Т.е. оказало се е, че е сбъркал да изгони това лице от държавата. А такива лица биват извеждани от нея, когато са заплаха за националната сигурност.

Изведнъж този Деньо Денев, срещу който президентът имаше критики, отказваше да издаде указ и това доведе до промяна на законодателството - да бъде назначаван председателя на ДАНС от Народното събрание, го няма в цялата тази схема.

Арести са необходими, защото тези хора на върховете на властта имат ресурса, когато са на свобода, да влияят върху разследването, да манипулират доказателства, да сплашват хора. Разбира се, тук не бива да се действа по политическа линия, а само в рамките на закона. Не трябва да спрем само до Деньо Денев, а да продължим до архитекти, районни кметове и централни. Това е нещо, което е многоаспектно.

За ареста на Деньо Денев няма никакви пречки, никакви изисквания за снемане на имунитет, тежки процедури. Вярно е, че този арест пак ще стигне до прокуратурата и тя ще трябва да продължи или не определени действия. Но когато изпипате нещата, когато представите основанията, корумпираните и некадърни прокурори трудно могат да мачкат, особено в сегашната обществено-политическа обстановка".

Има огромен наказателен потенциал и за "Елените", и за "Баба Алино", смята адв. Методи Лалов.

"Въпросът е да има обществен натиск, да има политическа воля и воля в съдебната система да започнат да разследват тези казуси обективно, бързо и по изискванията на закона. Изпълнителната власт трябва да поставя под огромно напрежение магистратурата и да я принуди да изпълнява закона".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!